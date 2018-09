Un técnico ve responsabilidad política en el accidente del Alvia y habla de chapuza

El técnico de Renfe Operadora José Enrique Villarino Valdivielso, jubilado desde 2007, considera que existió responsabilidad política en el accidente del Alvia, se trasladó un mensaje "falaz e inexacto" de que había llegado la alta velocidad a Galicia cuando no era así y que fue todo una "chapuza" en la que primó su inauguración y no la seguridad. "Primaron razones comerciales frente a razones de seguridad", explicó ante la comisión de investigación del Congreso sobre el siniestro en el que fallecieron 80 personas, informa Efe. En el mismo foro, aseguró que le parece "una chapuza, tanto la infraestructura como el tren estaban hechos de retales".

Además, Villarino Valdivielso hizo hincapié en que es "inadmisible" mantener el radio de la curva de A Grandeira, donde se produjo el siniestro, en una vía de alta velocidad. "Existe responsabilidad política añadida por el mensaje falaz e inexacto de trasladar que había llegado la alta velocidad a Galicia, cuando no era alta velocidad", incidió.

En la comisión de investigación también compareció ayer el ingeniero de caminos José Luis González Navarro, coodinador del Transporte Ferroviario en la Dirección General de Ferrocarriles cuando se produjo el accidente en Angrois. En su caso, sostuvo que la inauguración de la línea se hizo "en condiciones similares a las de otras líneas y ajustadas a la normativa".

Durante su comparecencia, negó que hubiese presiones para acelerar la inauguración de la línea o que esta se realizase antes de tiempo por motivos políticos, recogen en Europa Press. Además, según González, el accidente del tren S720 no podría haberse evitado aunque estuviese conectado el sistema de seguridad ERTMS en el vehículo, porque en el tramo de la curva en el que se produjo no estaba instalado. Por su parte, Villarino señaló que "si el ERTMS hubiera llegado con las modificaciones pertinentes a la entrada de Santiago, el accidente no se habría producido".