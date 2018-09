Plazas públicas en guarderías para el 41% de los niños

En Galicia había, con datos del IGE del año pasado, poco más de 58.000 niños menores de 3 años, los potenciales destinatarios de las 24.081 plazas públicas de guarderías, medio millar más que hace un curso, según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con las que cuenta Galicia, lo que implica una cobertura de más del 41 por ciento.



Así lo destacó esta mañana el mandatario autonómico, que aludió también a cinco nuevas escuelas infantiles en Lugo, Santiago, Ourense, A Estrada y Mos, durante una visita a las instalaciones de la nueva escuela infantil de la Fundación Amancio Ortega en Lugo. Feijóo asegura que la tasa de cobertura sitúa a Galicia ocho puntos por encima de la ratio mínima aconsejada por la UE.



El titular del Ejecutivo autonómico destacó que la red pública de escuelas infantiles es uno de los "pilares" en los que se asienta el programa de apoyo a la natalidad. La iniciativa, señala el Gobierno gallego en un comunicado, se "complementa" con la puesta en marcha de otras medidas, como el Bono Concilia, que este curso cuenta con 3,4 millones de euros ampliables para ayudar a las familias que residan en un concello donde no existen centros sostenidos con fondos públicos, así como la aquellas que no obtuvieran plaza en las escuelas infantiles de 0 a 3 años de la red autonómica o dependientes de los municipios. El objetivo es que "no haya lista de espera para entrar en una escuela infantil".



Sobre este punto, destacó, además, que las mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad en el acceso a este bono y podrán presentar la solicitud fuera del plazo establecido.



Otras iniciativas

Hace falta destacar otras iniciativas como las casas nido, un servicio destinado a los núcleos rurales de Galicia que debido a su escasez de población carecen de servicio de atención continuada para los niños de 0 a 3 años. Según la Xunta, este servicio ya se está llevando a cabo en 46 concellos, casi todos ellos en Ourense y Lugo.

Asimismo, se refirió al Bono Cuidado, para el cuidado puntual de los menores de 12 años en el domicilio familiar cuando circunstancias imprevistas impidan su cuidado a las personas que normalmente desarrollan esta función; o las escuelas infantiles en entornos empresariales.