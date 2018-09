Una diputada de En Marea censura a Errejón por no renegar ahora de la ruptura con el "Régimen del 78"

La diputada de En Marea en el Congreso, Alexandra Fernández, criticó hoy a su compañero de grupo en la Cámara y candidato de Podemos a presidir la comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, por renegar del objetivo de tumbar el "Régimen del 78" y pedir perdón a quienes se sintieron "ofendidos" al entender que la formación morada pretendía esa meta, pues solo querían "actualizarlo a 2018". Esa explicación merece, según la parlamentaria viguesa, una "disculpa" por "aliarse con las élites de la Transición".



Errejón, en una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press, se disculpó con las personas de las generaciones anteriores que se han sentido "ofendidas" con los mensajes de "borrón y cuenta nueva" sobre el pacto constitucional de 1978 que hayan podido interpretar de su partido. Aseguró que la verdadera propuesta de su partido era "actualizarlo a 2018, no hacer revisión histórica".



Su mensaje se produce en el inicio de un curso político marcado por las elecciones municipales y autonómicas -salvo en Galicia, Euskadi, Cataluña y Andalucía- de mayo, a las que el cofundador de Podemos optará a la presidencia de Madrid.



Fernández empleó las redes sociales para censurar con dureza el aggiornamento de Errejón, cuya posición a favor pragmatismo para alcanzar las instituciones lo distanció de Pablo Iglesias, líder de Podemos, hasta el punto de perder ante él la asamblea de Vistalegre II.





Seica Podemos estaba de broma cando falaba de creba democrática.



Aliñarse co discurso das elites da transición: iso sí que merecía unha disculpa, tanto co 15M coma cos pobos que loitan por rachar os candados do R78. Van camiño de converterse no seu freo.https://t.co/AjuRXAQjpf