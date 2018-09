Más de 300 docentes piden el cambio de plaza en ESO y FP para evitar los desplazamientos

El curso arrancó ayer para casi 200.000 alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional y también para los profesores que impartirán las clases. Pero en este primer día lectivo se conoció que más de 300 docentes han pedido el cambio de colegio para evitar desplazamientos desde su domicilio habitual o ahorrarse mudanzas o el alquiler de un piso en el que residir durante el año académico. Ahora está en la mano de la Consellería de Educación atender estas peticiones, que se conceden si se cumplen determinados requisitos, pero puede darse el caso de que un profesor se presentara ayer en un centro y hoy o mañana tenga que hacer lo mismo en otro a más de 100 kilómetros de distancia.

Varias son las condiciones necesarias para proceder al cambio de destino en el último momento. Lo primero, que se trata de un intercambio puro, por lo que tiene que haber otro profesor con el que permutar la plaza. Por lo que cuantos más destinos distintos se soliciten, más posibilidades hay conseguirlo. De hecho hay una docente asignada a un centro de Baiona que ha pedido plaza en cualquier de los institutos de más de un centenar de municipios.

Otro requisito es que la duración del intercambio es para todo un año, además de que la plaza sea de la misma especialidad y que la permuta no perjudique a terceros.

El presidente del sindicato Anpe Galicia, Julio Díaz, defiende la conveniencia de esta opción autorizada por la Xunta, ya que está pensada para evitar, en la medida que se pueda, desplazamientos innecesarios de los profesores o hasta su cambio de domicilio para atender sus obligaciones laborales. "Es un ahorro importante de dinero, además de mejorar la seguridad", valoró Julio Díaz. Lo que censura es que este proceso se haga justo el primer día de clase de Secundaria y FP, que es cuando la Consellería de Educación ha publicado la bolsa de solicitantes de intercambio de destino.

Y esta operación no se puede hacer antes porque hasta el pasado miércoles no se completó el proceso de adjudicación de plaza para los interinos y los sustitutos. Educación explica que el calendario es el mismo cada año y que la adscripción no se puede cerrar hasta pocos días antes del inicio del curso por la necesidad de atender y cubrir las bajas.

Por tanto, la solicitud de cambio de destino no se puede tramitar antes porque todavía hay muchos profesores que desconocen dónde van a dar clase. Hubo de plazo un par de días para ello la pasada semana, pero hasta ayer la Xunta no elaboró la bolsa de intercambio, que incluye 313 docentes.

Para el presidente de Anpe la solución es algo tan sencillo como adelantar la adjudicación un par de semanas, que es lo que han hecho en otras comunidades autónomas para que el cambio de plaza, de autorizarse, no se produzca una vez iniciado oficialmente el curso.

El intercambio en el último momento estuvo bloqueado durante varios años, pero a partir de 2015 se volvió a autorizar, ampliando esta posibilidad a todas las categorías docentes, ya fueran interinos o profesores con plaza fija. Eso sí, con un plazo de vigencia de solo un año.

Como los cambios están motivados fundamentalmente por el lugar de residencia, se trata de una práctica en la que no hay diferencia entre el mundo urbano y el medio rural.