Rueda espera que Justicia respete el compromiso de ayudar para paliar el atasco de la huelga

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, solicitará mañana formalmente al Gobierno central que colabore económicamente para desatascar la Justicia en Galicia y superar el "colapso" tras la huelga de tres meses realizada por los funcionarios a principios de año. Tras explicar que el Ejecutivo autonómico ya ha invertido cerca de "100.000 euros" para resolver el "primer atasco" en los registros, avanzó, en una entrevista en la Radio Galega, que el "coste será importante".

Cerca de "1.600 funcionarios" se han anotado ya para reforzar el trabajo con horas extras abonadas por la Xunta por las tardes, dijo, pero recordó que a los "jueces, fiscales, secretarios judiciales no les puede pagar la Xunta" porque "tiene que hacerlo el Ministerio".

Así, en la reunión que mantendrá mañana con el secretario general de Justicia le solicitará "implicación" y "colaboración". "Espero que no haya ningún problema, el anterior Gobierno dijo que no iba a haberlo. Lo que le corresponda a la Xunta lo vamos a pagar, espero que el Ministerio haga lo mismo", indicó.

Añadió que las noticias que llegan de Madrid sobre la AP-9 no son buenas, ni en cuanto a la transferencia de la titularidad de la autopista ni para liberar de peaje el tramo de Rande. "Las noticias que vienen de Fomento en lo que se refiere a las autopistas no son nada tranquilizadoras. De la liberalización del peaje de Rande, que estaba prácticamente cerrada con Rajoy, no nos dicen nada. Ahora dicen que la alternativa que se iba a hacer al colapsado y peligroso tramo Vigo-Porriño -en referencia a la A-55-, también se aparca", censuró el número dos de la Xunta, en entrevista radiofónica.