Miguel Ángel Zabalza: "Repetir no ayuda a mejorar al alumno si no recibe apoyo especial"

Miguel Zabalza, catedrático de Didáctica en la Universidade de Santiago, advierte de que repetir curso no funciona como una segunda oportunidad, y son muy pocos los alumnos que no promocionan y luego recuperan nivel, y tienen éxito en los estudios. "Repetir solo no ayuda, deben recibir un apoyo especial, un seguimiento particular", sostiene este experto de la USC.

-El 11% de los alumnos de ESO en España y el 9% en Galicia repiten curso, cuando la media de la OCDE es del 2%. ¿Se repite mucho o demasiado?

-Estos datos dicen que vamos peor que otros países, pero si analizamos las series, hemos mejorado en los últimos años en España y Galicia. En educación, los cambios y los avances van lentos, los logros se asientan poco a poco.

-Si un alumno va mal, ¿es mejor que repita curso?

-En España no da resultado repetir. Es un mal paso de baile. El alumno no mejora por repetir curso, mejora si recibe un apoyo especial, si se le hace un seguimiento particular. La neurociencia ha demostrado que repetir una acción una y otra vez resulta infructuosa, no mejora el resultado, ... si un alumno repite curso, pero vuelve a tener el mismo profesor, que le vuelve a contar las cosas de la misma forma, ... es muy poco probable que el estudiante avance. Son muy pocos los alumnos repetidores que recuperan el nivel óptimo de formación. Repetir no está funcionando como una segunda oportunidad.

-¿Qué se puede hacer entonces porque siempre habrá niños que repitan?

-Deben recibir tutorías específicas, o tutorías entre iguales, unos compañeros con mejores resultados ayudan a los otros. Es una iniciativa que en otros países ha tenido éxito.

-¿Qué parte de responsabilidad tiene el sistema cuando un niño repite curso?

-Que haya alumnos que suspendan y que repitan curso evidencia que hay niños que no se adaptan bien al sistema educativo, pero el sistema no lo ve, no piensa si hay que introducir cambios para ayudarles. El sistema no se adapta a ellos, no se reajusta para acomodarlos en su seno. Espera que sea el niño el que lo haga. Los profesores y el sistema debemos preguntarnos qué podemos hacer para ayudar a esos niños, qué hemos hecho mal para que esto suceda.

Decidir que un alumno repite es una cuestión muy compleja porque los niños lo ven como un castigo, se consideran inferiores, y además los sacas de su ambiente. En el fondo, cuando no promocionas a un estudiante, le estás mandando el mensaje de que es inferior. Por eso, antes de tomar la decisión de si repite o no, hay que brindarles apoyo.

-¿Hay que replantearse en España las repeticiones de curso?

--Por mucho pesarse uno, no va a adelgalzar, pues por mucho evaluar la educación ésta no mejorará. Tenemos el diagnóstico, y ahora hay que reaccionar y actuar.

-¿Podemos ser optimistas?

-El informe de la OCDE advierte de que España es el país con más repetidores, pero también encabeza las tasas de matriculación en Infantil, y una buena educación infantil es lo que más influye en buena escolarización posterior. Será una buena base para el futuro educativo del país.

-Hay diferencias importantes entre las autonomías. El porcentaje de repetidores en Cataluña es de un 5,4% , en País Vasco, de un 6%, mientras en Andalucía pasa del 15%, y Galicia en una situación intermedia tiene un 9,4%. ¿Por qué?

-La emigración incide y también el nivel educativo de los padres.