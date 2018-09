Alfonso Rueda: "Las noticias de Fomento sobre autopistas gallegas no son tranquilizadoras"

El vicepresidente de la Xunta de Galicia y conselleiro de Presidencia, Xustiza y Administracións Públicas, Alfonso Rueda, ha alertado de las dudas existentes sobre el cumplimiento por parte del Ministerio de Fomento de compromisos adquiridos sobre autopistas gallegas y ha puesto en cuestión la "coherencia" del PSOE sobre la transferencia de la AP-9, ante la ausencia de respuestas del Gobierno.

"Las noticias que vienen de Fomento en lo que se refiere a las autopistas no son nada tranquilizadoras. De la liberalización del peaje de Rande, que estaba prácticamente cerrada con Rajoy, no nos dicen nada. Ahora dicen que la alternativa que se iba a hacer al colapsado y peligroso tramo Vigo-Porriño -en referencia a la A-55-, también se aparca", ha censurado, en entrevista en la Radio Galega.

Una situación que ha enalzado con la falta de respuestas sobre el "necesario" traspaso de la titularidad de la AP-9 a la Xunta. En un contexto marcado por los cambios en la propiedad de la AP-9 y la anunciada subida de peajes, el traspaso mejoraría, sostiene Rueda, "la gestión del día a día".

Por este motivo, ha urgido a que se convoque la comisión de la AP-9 "cuanto antes" para abordar una reclamación que demostrará si el PSOE, que en la oposición apoyaba esta transferencia, "es coherente".



Colapso en Justicia

El vicepresidente de la Xunta también ha dirigido sus reclamaciones al Gobierno en materia de justicia, ante la necesidad de superar el colapso que generó una huelga de casi tres meses. Tras explicar que el gobierno autonómico ya ha invertido cerca de "100.000 euros" para resolver el "primer atasco" en los registros, avanza que el "coste será importante".

Cerca de "1.600 funcionarios" se han anotado ya para reforzar el trabajo con horas extras abonadas por la Xunta por las tardes, pero ha recordado que a los "jueces, fiscales, secretarios judiciales no les puede pagar la Xunta" porque "tiene que hacerlo el Ministerio".

Así, en la reunión que mantendrá este martes con el secretario general de Justicia le solicitará "implicación" y "colaboración". "Espero que no haya ningún problema, el anterior Gobierno dijo que no iba a haberlo. Lo que le corresponda a la Xunta lo vamos a pagar, espero que el Ministerio haga lo mismo", ha sugerido.

En la entrevista concedida este domingo, Rueda también ha sido cuestionado por la polémica en torno a la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del máster del líder del PP, Pablo Casado. Tras afirmar que percibe la polémica sobre el título de Sánchez con "perplejidad", ha añadido que confía en que en "todo esto, que no le hace ningún favor a la credibilidad de la política en general", "lo que haya que aclarar se aclare cuanto antes", y ha lamentado que "esto pueda estar desviando la atención de temas sobre los que los gobiernos tienen que estar atentos, porque son los que le interesan a la gente".

Eso sí, ha querido diferenciar este caso del de Pablo Casado, matizando que el líder del PP "siempre dijo lo mismo" pero el presidente del Gobierno "fue cambiando" sus explicaciones. Además, no tiene dudas de que Casado "si dice que hizo las cosas bien es cierto" y que, pese a apuntar que será la Justicia la que decidirá sobre el caso, sostiene que "al final se verá que en todo lo que decía Casado tiene razón". "Es una hipótesis que no me planteo", ha replicado ante la pregunta sobre una posible dimisión del presidente del PP por esta cuestión.



Remodelación de la Xunta

A menos de un año de las próximas elecciones municipales, el PP ha iniciado en Galicia la presentación y ratificación de sus candidatos, comenzando por las siete principales ciudades, pero con la vista puesta en una previsible remodelación de la Xunta, derivada de la salida de los conselleiros de Política Social, José Manuel Rey Varela, y de Medio Ambiente, Beatriz Mato, como cabezas de lista en Ferrol y A Coruña.

Aunque ha rechazado fijar fichas para la denominada "crisis de gobierno" y ha dejado la decisión en manos del presidente de la Xunta, ha insistido en que será "un cambio como el de otras veces: meditado, intentando acertar y desde la tranquilidad de un gobierno que como tiene estabilidad para gobernar, cuando se producen cambios no se traducen en una crisis ni en un alboroto" como en "otros gobiernos".

"En la cabeza del presidente lo que quiere es acertar para el día a día del Gobierno y creo que va a hacer lo mismo. Si hiciera cambios en otra clave probablemente se equivocaría y hasta ahora creo que no se equivocó", ha remarcado.

En todo caso, unos cambios de gobierno de la Xunta vinculados a unas elecciones municipales en las que el PP aspira a recuperar alcaldías perdidas en 2015 por "unos pocos votos", a mantener las actuales y a recuperar Diputaciones como la de Pontevedra, lastrada por "falta de gestión y mucha propaganda".

A nivel estatal Rueda confía en que el trabajo realizado por Casado, al que había apoyado en las primarias del PP, permita confirmar todos los candidatos hacia octubre.

Ha minimizado además las repercusiones de la marcha de Soraya Sáenz de Santamaría, limitando su decisión al ámbito personal. "No fue nada traumático, ni Soraya abandonó el partido intentando hacer nada raro", concluyó.



Abel Caballero, amenazado

Rueda también ha sido cuestionado sobre el impulso por parte de la oposición -En Marea, PsdeG y BNG-- de una comisión de investigación en el Parlamento sobre la sanidad, la puesta en marcha de otra relativa al accidente de O Marisquiño y del anuncio realizado por el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, de abrir otra en el ámbito local sobre la relación entre Alberto Núñez Feijóo y el contrabandista Marcial Dorado.

Remarcando que la comisión sobre O Marisquiño "no la pidió el PP" sino los "socios" del propio PSOE, ha señalado que el ámbito para crearla habría sido el Concello de Vigo, liderado por un Abel Caballero que cree que responde anunciando con una investigación sobre Feijóo al sentirse "amenazado" por las repercusiones del accidente de O Marisquiño.

"Denota mucho miedo de Caballero a que se investigue su responsabilidad en O Marisquiño y no demuestra ningún miedo por nuestra parte a ninguna reacción", ha proseguido Rueda, para quien "es muy difícil tomar en serio a Abel Caballero".

Una falta de investigación en Vigo de O Marisquiño que ha contrastado con la comisión que la oposición impulsa en el Parlamento sobre sanidad, en un reflejo de la "transparencia" de la Xunta frente a la "opacidad en Vigo".

"El gobierno de Vigo se niega a que se investigue un accidente en el que hubo 480 heridos" pero en el Parlamento de Galicia se "investigará la sanidad responsable de atender a esos heridos", ha zanjado.