La Fiscalía estudia recurrir la sentencia absolutoria sobre el vertido en el Barbaña

La fiscal de Medio Ambiente, Carmen Eiró, estudia recurrir la sentencia que absuelve a la empresa gestora de la depuradora de San Cibrao de responsabilidad penal por el vertido tóxico que en 2009 provocó la mortandad masiva de peces en el Barbaña y que, en vista de esta resolución, quedará impune. También la acusación particular valora esta posibilidad. Una vez el fallo sea firme, se reactivará el expediente sancionador abierto por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil contra el Concello de San Cibrao.

Por el momento, la justicia exime de responsabilidad a la administradora única de la concesionaria y al jefe de servicio de la EDAR porque los medios técnicos que hubieran evitado el desastre no eran exigibles en aquel momento.

Eiró señala que el recurso en sentencias absolutorias presenta una elevada dificultad ya que la segunda instancia no permite repetir la prueba y se centra en analizar lo que ya consta en la primera instancia "pero sin la percepción directa y sensorial, que a veces dice más que la declaración en sí".

Sostiene que la sentencia de la jueza Susana Pazos es "clarísima" y "un reflejo fiel de lo que pasó en el juicio", de cuya conclusión se extrae que a pesar de la gravedad de lo ocurrido, un vertido de agua ácida que acabó con más de 17.000 peces, no hay responsables penales. "Los delitos contra el medio ambiente son muy difíciles porque si no los pillas in fraganti no hay mucho que hacer", señala la fiscal. Recuerda que esta causa fue compleja y que tuvo que recurrir el archivo dos veces.

Los vertidos industriales en el Barbaña son recurrentes pero apenas tienen recorrido en la vía penal, por lo que la fiscal pide una "mayor contundencia" administrativa. "Quienes tienen la obligación de ser garantes del medio ambiente miran para otro lado y aquí solo actuamos cuando el daño está hecho", censura. En el medio ambiente "hay que ponerse la venda antes de que llegue la herida pero pasa justo lo contrario".

Por su parte, la empresa gestora de la EDAR de San Cibrao dijo ayer sentirse "una víctima más" del vertido. La administradora solidaria, Rosa Blanca Rodríguez, que se sentó en el banquillo de los acusados junto con el jefe de servicio de la depuradora, trasladó ayer la satisfacción de la firma Espina&Delfín ante una sentencia "clara y contundente" que "restablece ante la sociedad" el nombre de la empresa y de los profesionales que trabajan en ella.

Además de ratificar que la entidad no tuvo responsabilidad en el vertido, añade, "incide en que la EDAR no contaba en 2009 con elementos técnicos suficientes para poder evitarlo, sin ser obligación o competencia de la empresa gestora disponer de estos en aquel momento".