El crecimiento de Galicia se desacelera aunque el Foro Económico no lo ve preocupante

La economía gallega se ha resentido en el segundo trimestre de este año. Sigue creciendo, pero a menor ritmo, si bien lo hace todavía por encima de la media española y europea. En su último informe de coyuntura, presentado ayer, el Foro Económico de Galicia sostiene que el PIB ha desacelerado su ritmo de crecimiento entre abril y junio, aunque considera que todavía "no es preocupante". Tras 30 meses consecutivos con tasas interanuales iguales o superiores al 3%, entre abril y junio la economía gallega ha evolucionado al 2,8%, tres décimas menos que el calculado para el primer trimestre de 2018. "Hay una pérdida de fuelle, de ritmo, pero no es para preocuparse", advirtió el coordinador del análisis, Fernando González Laxe. Ese 2,8% está una décima por encima de la media española (2,7%) y seis por arriba de la europea, por lo que se mantiene el proceso de convergencia.

La razón de esta "desaceleración, que no parón", estriba fundamentalmente en el mayor peso que adquieren las importaciones, por lo que se están comprando productos que no se fabrican en Galicia, "lo que retrae el crecimiento", apuntó el director del Foro Económico, Santiago Lago. "Han desaparecido algunos vientos de cola en la economía internacional que estaban impulsando a la gallega", indicó Laxe. En todo caso, ambos insistieron en que por el momento no es motivo de preocupación a la espera de cómo evolucionen los próximos trimestres. A esta lectura contribuye la marcha del empleo, con una ocupación que sigue al alza, así como una disminución del número de hogares con todos sus miembros en paro o sin percibir ingreso alguno. Por eso, el Foro prevé que el año se cierre con una crecimiento del PIB del 2,9%.

Sin embargo, persiste un elemento que sí merece atención, como ha sucedido en trimestres anteriores, que es la reducción de la población activa formada por el grupo de persona de entre 25 y 34 años. El número se ha reducido en 10.600 personas. A estas alturas resulta imposible determinar, a juicio del Foro Económico, si esta tendencia obedece a la propia dinámica demográfica de Galicia o la fuga de talento hacia el exterior.

En cuanto a la evolución del PIB entre abril y junio, el tractor ha sido el consumo interno -inversión, gasto de las administraciones y, en menor medida, de los hogares-, que ha aportado tres puntos, lo que supone el valor más alto desde el tercer trimestre de 2007. Por sectores, el empuje corresponde al de la automoción y al textil. Y fue la demanda externa, la relación entre las exportaciones y las importaciones, la que ha contribuido de forma negativa, detrayendo dos décimas al crecimiento económico. "Da la impresión de que estamos ante un punto de inflexión", indicó Laxe.

Junto con el informe de coyuntura, el Foro Económico ha presentado también un análisis sobre el puzle tributario de las comunidades autónomas. "Es una jungla impositiva", declaró la autora, María Cadaval, en alusión a la "guerra" entre autonomías por tener los impuestos más bajo para atraer contribuyentes a sus territorios.

"El sistema tributario autonómico carece de racionalidad y urge recomponer un puzle cuyas piezas parecen no encajar", se concluye. Las diferencias son sustanciales por lo que el Foro aboga por reformar el sistema tributario autonómico, pero no como una opción, sino como una "obligación" para rebajar las tensiones que genera una tratamiento fiscal tan diferenciado.

En esta "maraña" de tributos, Galicia ejerce una presión fiscal "media o baja", salvo para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales, "generalmente inferior al promedio nacional", aseguró María Cadaval. En el caso del IRPF, por ejemplo, la comunidad gallega trata mejor a las rentas bajas (inferiores a 25.000 euros) que en el resto de España, pero figura entre las más gravosas para las rentas medias y altas.