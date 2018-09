El caso del vertido tóxico que mató 17.000 peces en el río Barbaña se cierra sin culpables

Los autores del vertido industrial ilegal que provocó la mayor catástrofe ecológica del río Barbaña siguen siendo anónimos y las únicas personas que han llegado a sentarse en el banquillo han sido absueltos. El Juzgado de lo Penal 2 de Ourense acaba de dictar sentencia y exime de responsabilidad criminal a los dos acusados del grave episodio de contaminación ocurrido en junio de 2009.

Queda así impune el mayor delito ecológico sufrido por este río, un vertido tóxico de naturaleza ácida y con elevada concentración de metales pesados que llegó a la Estación Depuradora de Aguas Residuales, EDAR, de San Cibrao procedente de alguna empresa del entorno industrial el 24 de junio de 2009. El vertido se propagó por cinco kilómetros del cauce, causó la muerte de 17.013 peces y afectó a 5,6 hectáreas provocando daños ambientales cuantificados en 225.000 euros.

La empresa que provocó el corrosivo vertido nunca fue identificada, por lo que la acusación por un delito medioambiental por omisión se dirigió exclusivamente a los responsables de la depuración. El pasado mes de julio se sentaron cuatro personas en el banquillo pero la acusación se mantuvo únicamente para dos, Rosa B.R.G., administradora solidaria y copropietaria de la mercantil Espina&Delfín que gestionaba la planta depuradora de San Cibrao das Viñas desde 1997, y Enrique J.I.P., ya jubilado, pero que por aquel entonces desempeñaba las funciones de jefe de servicio. Dos trabajadores fueron exculpados sobre la marcha y, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado que ejercen la acusación pública, rebajaron en juicio la petición de pena inicial de 3 años y 4 meses para cada uno, a un año de prisión, multa de 720 euros y seis meses de inhabilitación profesional, en aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas que sufrió el procedimiento. Por el contrario, las asociaciones vecinales Barbaña, Encontros de Ponte Noalla y San Breixo Seixalvo que actuaron como acusación popular, mantuvieron su petición de tres años y cuatro meses por un delito continuado contra los recursos naturales.

Ante la ausencia de un autor directo del vertido, las acusaciones trataron de responsabilizar a la empresa gestora de la EDAR de un destastre que se podía haber evitado con medidas correctoras. No obstante, basándose en los hechos expuestos en juicio y las pruebas aportadas por los expertos, la magistrada Susana Pazos concluye que la única actuación por parte de la entidad explotadora de la estación depuradora que podría haber evitado los "catastróficos resultados" que produjo el vertido ilegal, pasaría por contar con un pH-metro en la entrada de la instalación, dotado de un sistema de alerta automática y compuertas que encapsulasen ese vertido desde el momento de la detección de los pHs anómalos. De esta forma, se podrían aplicar sobre dicho vertido las medidas correctoras. "Sin embargo, en la fecha del siniestro, ninguno de esos elementos estructurales era exigible, lo que evidencia que no podamos proclamar en este caso la existencia de una responsabilidad en comisión por omisión, debiendo por ello proclamar la absolución de los acusados, y en consecuencia, la exoneración también de responsabilidad a los llamados al proceso en calidad de responsables civiles", señala la sentencia.

La sentencia que se conoció ayer señala que, "con los medios técnicos con los que contaba la depuradora en la fecha en que se produjo el vertido no era posible detectar de manera inmediata la entrada en la depuradora de una masa de agua ácida", cuestión "indispensable" para poder luchar de manera eficaz contra el vertido.

Constata la sentencia que la gestora no estaba obligada a disponer de instrumentos para detectar la entrada de un vertido contaminante, y "por muy sorprendente que nos pueda parecer el hecho de que no se exigiese" su instalación,"es lógico concluir que de esta omisión no se puede derivar ninguna consecuencia penal para la entidad explotadora de la depuradora" , ante este "gravísimo atentado ecológico".