Más de 200 institutos, sin servicio de cafetería a cinco días del inicio del curso

A cinco días de que empiece el curso en los institutos de secundaria, Bachillerato y FP, en los que la inauguración está prevista para el día 17, son en total 242 centros educativos los que no tienen todavía adjudicado el servicio de cafetería. Solo trece figuraban ayer como adjudicadas en la plataforma de contratación de la Xunta, aunque, según advierten potenciales licitadores, es posible que hasta octubre no puedan abrir sus puertas tampoco, ya que explican que una vez que finalice el plazo para resolver todos los expedientes, el día 18, les han informado de que previo a la formalización del contrato existe un período de alegaciones de quince días, por lo que la apertura de las instalaciones, que hasta ahora, aseguran, se producía el 1 de septiembre para atender ya a los estudiantes que pasan por los institutos para recuperaciones o matrícula, podría demorarse incluso al mes que viene.

Desde la Consellería de Educación explican solo que se encuentran trabajando en este asunto y ayer no ofrecían más información acerca del estado en el que se encuentra un servicio que hasta ahora era tramitado por los propios centros y que este año, por entrada en vigor de la actual Ley de Contratos del Sector Público, le compete adjudicarlo a Educación, que lo ha partido en cuatro lotes, uno por provincia, y en un total de 255 sublotes, uno por cafetería y en su mayor parte -más de 230 casos-, de institutos de educación secundaria. Lo que sí se puede comprobar en la plataforma de contratación es que las mesas en algún caso tuvieron que valorar ofertas anormalmente bajas.

Asimismo, en todas las adjudicaciones que se hallaban publicadas ayer, para centros correspondientes a la provincia de Ourense (donde había menos centros, 29), figura como fecha de difusión de la resolución el 11 de septiembre. Ese día aparece en los pliegos administrativos del contrato como la fecha hasta la que dispondría el contratista desde el día siguiente a la firma del contrato para ejecutar las actuaciones preparatorias necesarias para la puesta en marcha del servicio.

Licitadores señalan que se les trasladó que aunque los contratos estén adjudicados, hay que dejar 15 días para alegaciones. De ese modo, incluso las cafeterías ya adjudicadas no podrían arrancar el 17. De hecho, creen que si ese plazo se aplica, los centros podrían llegar a octubre sin un servicio que consideran "básico".

En esa línea, demandan a la Administración que "en el caso de que no haya alegaciones se les permita funcionar ya". Entienden que "haya plazos legales", pero reprochan a la Xunta que "no tuvieran la previsión de que esos plazos legales iban a superar la fecha del inicio del curso". Así, conminan a la Xunta a "intentar atajar el error" y dejar a los licitadores que tienen concedidas sus cafeterías comiencen a trabajar si no hay alegaciones. "Si no, miles de personas van a quedarse sin servicio", dicen.

En ese sentido, licitadores alegan que como autonómos o empresarios, "pequeños licitadores", señalan, la situación les es gravosa, porque contaban con empezar antes, y que también obliga a aplazar la contratación de posibles trabajadores. Y en lo que toca a los estudiantes, también se ven perjudicados porque, explican, los menores no pueden salir del recinto educativo y en muchos casos los centros tienen jornada partida y se quedan a comer un bocadillo o un plato combinado. "El lunes empezará el curso sin cafeterías y sin visos de solución la próxima semana", lamentan, y reprochan a la Xunta el no tener ninguna notificación al respecto.