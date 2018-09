El curso escolar arranca con más de 420 profesores que se estrenan dando clase

Más de 197.000 niños de educación infantil, primaria y especial -casi 1.300 menos que el año pasado- protagonizan hoy en Galicia la vuelta al "cole". Del otro lado les esperan miles de maestros y profesores (más de 30.000 en total en la enseñanza pública no universitaria) que se encargarán de su formación. No todos tienen experiencia previa en las aulas, como les ocurre a 427 de los docentes que obtuvieron plaza en la OPE de educación realizada en Galicia durante el pasado mes de junio. Casi un tercio de los aspirantes (un 30%) que han logrado hacerse con una de las 1.424 plazas de nuevo ingreso que fueron cubiertas (de las 1.513 ofertadas) no habían dado clase antes.

Así lo explican desde Anpe Galicia, donde apuntan que los datos que les facilitó la Consellería de Educación permiten constatar, no obstante, que son los interinos (que suelen ocupar el destino un año) los que consiguen en su mayoría las plazas (así ocurre en 683 casos, el 48% del total), mientras que los sustitutos (con períodos laborales más cortos) obtuvieron el 22% (314)

Dice el refrán que la experiencia es un grado, y entre los aspirantes a hacerse con una plaza de las que convoca la Consellería de Educación para ejercer como profesor en secundaria y FP o como maestro el baremo de la fase de concurso lo confirma: por experiencia docente previa se pueden acumular un máximo de 7 puntos. A esos se les pueden sumar luego los derivados de los méritos en formación académica permanente (hasta 5) y otros por lenguas extranjeras, actividades de formación y perfeccionamiento (máximo 2).

Los no veteranos que lograron una plaza en la OPE y que se estrenarán ante el alumnado ahora en su fase de prácticas son más numerosos en el cuerpo de maestros, donde suponen el 32% de las plazas cubiertas. En el caso de los profesores técnicos de FP o de ESO suponen el 28 por ciento.

Entre los maestros, quienes tienen más puntos por haber ejercido la docencia hasta la OPE son los de primaria, donde un 76% tenía algún tipo de experiencia, y los que menos, los de inglés (36%). En el ámbito de secundaria y profesores técnicos de FP, los que menos pasaron previamente por el aula son los de Biología y Geología (51%), mientras que el 100% de los que lograron una plaza en las especialidades de Procesos de diagnóstico clínico y productos ortoprotésicos y en Instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos tenían algún tipo de experiencia previa en el aula.

Anpe también informa de que quedaron un 6% -un total de 89- de plazas vacantes de ingreso libre no cubiertas, sobre todo en Secundaria y otros cuerpos (9%). Ante el inicio de curso, esta organización sindical ha enviado un comunicado en el que "exige la restitución de todos los derechos laborales, económicos y sociales". Entre sus reivindicaciones, se encuentra la restitución "inmediata" de las horas de docencia previas a la crisis o la reducción de la "desproporcionada" burocracia en los colegios.