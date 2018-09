Los profesores también vuelven al "cole"

Son conscientes de su responsabilidad: formar a los ciudadanos del mañana, aunque creen que los padres tienen asimismo su papel. También empieza el "cole" para unos docentes que están "cada vez más preparados" y que arrancan con "ilusión" un nuevo curso con la misión de enseñar a unos niños y adolescentes que consideran "más inmaduros" que hace años.

No están tan nerviosos como sus alumnos ante la vuelta al "cole", pero también viven los días previos al regreso a las aulas entre la "intriga" de saber qué les tocará y si serán capaces de hacerse con el aula, como cuenta el catedrático de Historia Javier Gómez, la "ilusión" de un nuevo año que comienza, como explica Ángeles Legaspi, la "responsabilidad" que implica formar a personas que deben salir listas para trabajar, como apunta Virginia Prieto, que da clases en FP, y sobre todo con papeleo, mucho papeleo, del que no se libran los docentes, como cuestiona Suso Rodríguez, 33 años de experiencia, aunque toca sobre todo a los equipos directivos. "No me querría ver en una jefatura para hacer los horarios", señala Virginia, a quien a su vez le inquieta el llegar a dar todo el temario teniendo en cuenta el "ritmo" de sus alumnos.

Son algunos ejemplos de los más de 30.100 docentes, en cifras provisionales de la Consellería de Educación, que asumirán durante horas, días y meses la formación de unos niños que ven más "inmaduros" que en el pasado. Algunos, como Javier, intranquilos por sus alumnos en selectividad, dada la "tensión" que les provoca, y otros, como Suso, que detectan una "falta de respaldo" familiar y social. A todos les gusta su profesión, aunque, como le pasa a Luis Vilán, director del IES de Teis, donde cada año tienen que gestionar el currículum académico de unos mil alumnos, tengan tanta carga de trabajo que a veces la madrugada (o incluso el sábado) pilla a todo el equipo directivo in fraganti trabajando en el instituto.

Antes de arrancar, la incertidumbre fue una de las marcas fundamentales: qué materia tocará, qué horario... Una agenda que delimitará sus vidas un curso. Eso, y el número de alumnos por aula, cuestión central para Virginia o Javier, quienes creen que si es elevado condiciona la metodología y el rendimiento. También a Ángeles, pero al revés, porque en 20 años vio caer la matrícula a la mitad. Cada año, esta docente de Muros vive la incertidumbre del goteo de matrícula: ¿llegará para mantener la unitaria? Este año sí: 9 inscritos. También el número de alumnos preocupa a Vilán: ¿habrá quorum para impartir ciertas materias?

Como directivo, Luis está ocupado en encajar las piezas del ingenio que dirige, donde conviven ESO, Bachillerato y FP. Este año además del encaje de bolillos de las matrículas y los habituales "plazos ajustados", que apunta bajo el epígrafe "dificultades", tocaron obras y más tareas, pero son gajes de tener, por ejemplo, un aula de peluquería que ya quisieran para sí las (otras) "de verdad".

"Un director es director todo el día"

Antes de que acabase agosto, ya estaba el equipo directivo del IES de Teis, encabezado por el director del centro, Luis Vilán, poniéndose al día de las convocatorias y resoluciones publicadas por la Consellería de Educación durante el verano. Les afectan muchas, porque, como explica este docente en los albores de su segundo período en el cargo -de cuatro años, como los políticos-, "tienen de todo", desde ESO a FP, y alumnos de 12 a 50 años, lo que convierte al centro en un reflejo de la "riqueza de la sociedad", y de su complejidad.

La semana que entra es la de "mayor carga" del año, porque hay que tenerlo todo a punto, acabar el proceso de admisión -ahora van por 800 matriculados- y ajustar horarios. En un centro como el que dirige este licenciado en Economía y Empresariales, doctorado en Informática y docente desde 1991, eso significa cuadrar los movimientos por aulas y laboratorios de 45 grupos de alumnos y 98 profesores y hacerlo en un contexto, dice, con la "dificultad" añadida de los "plazos tan ajustados del calendario escolar". Sin olvidar gestionar las prácticas con las empresas, recibir a 33 profesores nuevos...

En realidad, el trabajo de organizar el siguiente curso, comenta, comienza ya en febrero, con el proceso de admisión del alumnado que viene de la ESO, y llega casi hasta el momento en que el día 17 abrirán las puertas, ya con todo limpio y listo para "levantar el telón" y que no se note todo el trabajo que hubo detrás. Este año, además han tenido la "singularidad" de combinar los procesos de matrícula, exámenes y revisión y puesta al día de los equipos -tienen 400 ordenadores, por poner un ejemplo de los números con los que funcionan- con grandes obras de renovación del centro. En ese contexto se complica su labor, porque, cuenta, un director es "responsable de todo lo que sucede en el centro". Aunque delegue funciones, un director, proclama, "es director todo el día" y, además de coordinar, sirve de enlace entre la administración y la comunidad educativa. De ambas asegura recibir apoyo. "No me siento solo en la dirección", afirma. ¿Y qué pasa con la burocracia? "No sé si es excesiva, porque en estos tiempos debemos tener todo muy regulado; a veces la idea feliz o la improvisación no se ajusta a la realidad jurídica", alega.

"La educación cambió, como la sociedad"

Lleva 33 años en la docencia y, aunque ha cumplido los 60, Suso Rodríguez Amil no se ha decidido todavía a dar el paso de jubilarse, que le apartaría de su actual tutoría de 6º de Primaria. Aunque todavía le falten dos años para juntar el cien por cien de la pensión, 33 años le sirven para dar testimonio de cómo la "educación cambió mucho, la sociedad cambió", y lo propio hicieron el alumnado, las familias, el profesorado, la administración...

Para este docente que iba para ingeniero, como quería su padre, y que a los tres años desafió ese destino y hasta el día de hoy está "feliz" de su decisión, los niños de ahora son más "egocéntricos", ya no salen a la calle a jugar con otros pequeños, como antes, cuando "se compartía todo", tienen muchos más recursos en casa" y una "mayor protección" de la familia que, en algunos casos, se convierte en "superprotección". Además, la escolarización total, dice, hace que el profesorado tenga que tratar "multitud de trastornos que antes no se consideraban".

En lo que respecta a la familia, este profesor, que se estrenó en las aulas en Educación Física, detecta una "mayor permisividad" en la educación de los hijos, constata una "falta de atención diaria" ocasionada por el hecho de que los dos progenitores trabajan o apunta, entre otras experiencias, el hecho de que haya familias "que prefieren utilizar el WhatsApp para comentar en lugar de la tutoría para informarse".

Los docentes también han tenido que reciclarse: Amil ve al profesorado "más preparado, con más recursos y atención individualizada", pero también con "dificultad para incidir en la educación familiar" y expuesto a una "falta de respaldo familiar y social". "Es muy difícil tomar decisiones en el aula que muchas veces no vienen apoyadas por las familias", lamenta. Porque cree que si la responsabilidad del docente es "muy grande", la de los padres es "mayor" y se precisa de su colaboración. "Porque sus hijos conmigo están dos años, pero con ellos, el resto de la vida", argumenta.

La administración tampoco es indiferente al paso de los años: a su juicio, existe una "excesiva burocratización", a la que tampoco puede sustraerse el docente, señala, y apunta que esta "nueva sociedad y las nuevas tecnologías" generan "demasiados protocolos": de convivencia, de acoso, de absentismo, de alerta...

Un año más, Amil vuelve a las aulas. En el ritual hay parte de "rutina", porque "conoces a los alumnos, a las familias, a los compañeros", comenta, y parte de "nuevas ilusiones, pero mucho bagaje en la maleta". "Sabes que vas a dar un nuevo paso y quieres que los que te acompañan avancen contigo", señala.

"En una escuela rural somos como una gran familia"

Antes, las escuelas estaban formadas por una habitación, un maestro y muchos niños de edades dispares. En Galicia subsisten aún escuelas unitarias en el rural, como en Tal de Abaixo (Muros), donde maestros como la lucense Ángeles Legaspi Díaz, que lleva 29 años trasladando a la práctica su vocación, dan clase a escolares de 3 a 5 años que se "adaptan muy bien" porque "ya se conocen de antes". Ventajas del rural.

Estas unitarias están "siempre amenazadas de cierre", cuenta Legaspi. Educación exige un mínimo de 6 alumnos para mantenerlas y no siempre sucede el milagro. La maestra es consciente de esa "incertidumbre" hasta que se formalizan las matrículas, que llegan a "cuentagotas". Este año se juntaron 9, uno menos que el curso pasado, pero muy activos y amigos del "cole", donde lo más "difícil" de enseñarles es la "paciencia" y la "concentración". Lo previsible es que solo se queden en casa si no hay más remedio porque se "divierten". A Legaspi, que valora el lograr un clima de buena "convivencia", también le gusta el puesto. Tuvo "oportunidades de cambiar", dice, pero prefirió seguir en la unitaria porque tener poco alumnado le permite un seguimiento pedagógico a nivel particular. En ese universo también caben los padres de los niños, con los que hay mucho contacto, y al final funciona, explica Ángeles, como "una gran familia".

"La crisis económica llenó las aulas de FP"

Este curso la ferrolana Virginia Prieto no es la misma que un año atrás, sino que está "más relajada". La vacante se le "resistió", bromea, pero es muy "tozuda" y tras las últimas oposiciones de Educación ya es funcionaria en prácticas, aunque lo de prácticas, en su caso, suene raro tras una docena de cursos como docente, ocho de ellos en Galicia (ahora Lugo) y antes en Castilla-León.

Virginia, que se formó en la universidad en Ciencias Políticas en Santiago, es de intervención sociocomunitaria, una especialidad de secundaria, pero da clases en FP, tanto en el ciclo de Dependencia como en el de Infantil, con experiencia en "casi todos los módulos". De ejercer en FP destaca la gran responsabilidad que supone formar a gente que "va a salir directamente al mercado laboral".

De hecho, comenta cómo muchos alumnos estudian FP para poder emplearse. "Con la crisis, se nos llenaron las aulas", señala. Virginia constata cómo desde el Gobierno está haciendo una "apuesta" por este tipo de enseñanza y se ha dado "un impulso" a los ciclos formativos, por lo que medios no faltan.

Eso sí, no se olvida del alumnado y demanda recursos para este colectivo: "Damos por hecho que todo el mundo tiene ordenador y no es cierto", alega. También apunta, entre otras cuestiones, que vendría bien menos ratio (alumnos por aula) y una mayor oferta educativa. Porque también cree que todo cambia. "En FP tenemos que actualizarnos constantemente", afirma, lo que no le supone ningún problema.

"Tras 25 años dando clase veo a los alumnos más infantiles"

"Un nuevo curso siempre es un reto, porque siempre intentas hacerte con los alumnos. No solo que aprendan, sino que sean buenas personas". Desde esa perspectiva enfoca el regreso a las aulas, casi siempre en secundaria en general y en Bachillerato en particular, Javier Gómez Vila, doctor en Arqueología e Historia Antigua y catedrático de Historia en el IES Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo.

Este docente que viene del mundo de la arqueología tiene ya a sus espaldas 25 años de experiencia, un recorrido que le permite afirmar que "los adolescentes son cada vez más infantiles, más inmaduros, están acostumbrados a que sus padres les hagan las cosas". "No quiere decir que sean peores, sino distintos", recalca, mientras que su experiencia en colegios del rural le hace valorar a los niños de este entorno como "más autónomos".

Unos y otros se enfrentan a un mundo cada vez más competitivo, sobre todo a la hora de acceder a una carrera universitaria. A su juicio, el curso "más difícil" de un instituto es 2º de Bachillerato, porque tal y como está montado el sistema, no basta con sacar un 5; tienes que sacar un 10". Para ello, los jóvenes se "dejan la piel". "Segundo es tensionante, hay muchísima materia y poco tiempo y todo el mundo quiere lo máximo, los padres están encima y los alumnos son muy buenos", cuenta. Si para Gómez Vila "la educación pública funciona bien" y "no está descuidada" en cuanto a medios, sí debería promover una "mayor facilidad" de acceso a los grados, aunque los últimos datos de la ABAU indica que ese trabajo en equipo de docentes, padres y alumnos no ha dado mal resultado: su centro logró en la pasada ABAU un pleno de 134 aprobados y en Historia hubo 22 dieces de un total de 39 sobresalientes.

Pero si tiene que elegir un cambio que haya marcado la educación apunta el acceso a la información: "Fue una auténtica revolución".