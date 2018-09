Román Rodríguez: "Sería interesante una selectividad común en toda España para garantizar la igualdad"

La "igualdad de oportunidades" es uno de los parámetros fundamentales para medir la salud de un sistema educativo, defiende el conselleiro del ramo, Román Rodríguez, quien cree que el curso arranca con la educación pública en "buen estado", avanza que se proseguirá con la estabilización del profesorado y recalca las bondades de FP y unos ciclos en permanente actualización para responder a las demandas del mercado.

-Arranca el curso. ¿Cuál es el estado de salud de la educación pública en Galicia?

-Goza de un buen estado de salud. Un sistema educativo tiene que cumplir dos parámetros fundamentales, la calidad y la equidad, y en Galicia lo estamos consiguiendo en los últimos años con un modelo educativo propio que nos sitúa a la vanguardia en muchos parámetros gracias a una conjunción de intereses: la existencia de un modelo bien asumido por la comunidad educativa y el trabajo conjunto del profesorado, la administración y las familias. Eso posibilita que la inmensa mayoría de las variables que testan la salud de un sistema no solo estén creciendo en positivo, sino que en muchas de ellas estemos en los puestos de cabeza a nivel de España.

-Habla usted de inmensa mayoría, dando a entender aspectos en los que se necesita incidir. ¿Cuáles?

-Tenemos que seguir apostando por la participación de las familias en el proceso educativo.

-La ministra de Educación plantea repensar los conciertos educativos. ¿Cómo valora usted la proporción en Galicia de enseñana pública y concertada?

-Tenemos una proporción por debajo de la media española: estamos en torno a un 27%, que consume en torno al 11% de la enseñanza pública, y yo no haría una diferenciación entre sistemas públicos y sistemas concertados, porque ambos están sostenidos con fondos públicos, sino entre buenos sistemas y malos, sistemas que dan resultados y los que no y sistemas que garantizan la igualdad y los que no y en Galicia hay una relación muy similar en los resultados en la concertada y en la pública.

--Hablando de la pública: ¿la próxima OPE de Educación va a estar a la altura de las anteriores?

-Llevamos años con cifras alcistas. Para nosotros el profesorado es la clave de bóveda y seguiremos trabajando en su estabilización. Es pronto para precisar las plazas, pero diría que vamos a mantenernos en esta senda, muy positiva para el sistema, en los próximos años.

-Ciertos sectores cuestionan el modelo de oposición y de que no se escoja al mejor profesor, sino al que tiene más memoria o estudia más. ¿Lo cambiaría?

-El sistema no lo puede modificar una comunidad. En el pacto de estado sobre la educación se estaba abordando este asunto. Por eso es importante que se recupere, que el actual Gobierno sea capaz de reconocer lo mucho y bueno que se hizo en los trabajos preliminares y seamos capaces de ajustar o de modernizar ciertas cuestiones, por consenso.

-Llega la selectividad. La nota de acceso crece en muchas carreras y el sistema se vuelve más competitivo. Algunas voces piden un examen único en España para evitar diferencias entre comunidades. ¿Cuál es la postura de la Xunta?

-Es curioso que las comunidades líderes en Educación, como Galicia o Castilla-León o algunas otras, en la ABAU, en comparación con comunidades que tienen unos sistemas educativos de peores resultados, tengan peores notas. Creo que sería interesante trabajar hacia una igualdad de oportunidades en este ámbito. Porque si tenemos igualdad de oportunidades para movernos por el conjunto de España con un distrito único, pero lo que planteamos para acceder a ese distrito único es diferente en cada comunidad, se pueden generar desigualdades y es importante que un joven, con independencia de que sea de Soria, de Lugo o de Jaén, tenga las mismas oportunidades y creo que buscar un sistema más equitativo en el conjunto del Estado garantizaría la igualdad de oportunidades para todos.

-¿Un examen común en todo el país sería una posibilidad?

-Es una línea de trabajo en la que se debería profundizar para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los jóvenes con independencia de que vivan en un comunidad u otra.

--La universidad pierde estudiantes y se han propuesto atraer alumnos extranjeros...

-Hay una reducción de alumnos, sobre todo por causas demográficas, pero también porque hay otras ofertas educativas interesantes, como los ciclos de FP superior. Compartimos con los rectores que es importante captar estudiantes, sobre todo del mundo iberoamericano. Es algo en lo que vamos a trabajar.

-Respecto a FP, ¿está adaptada la oferta al mercado?

-Estamos continuamente creando nuevos ciclos para dar respuesta a las nuevas demandas del mercado. En torno al 82% de alumnos de FP se colocan rápidamente y en la FP Dual supera el 95%, esto quiere decir que hay una adecuación. No es algo estático, sino algo que va cambiando y tenemos que tener la capacidad de dar respuesta. Por ejemplo crearemos el campus de FP en Vigo, que será pionero en España.

-El Gobierno quiere prohibir el móvil en los colegios. ¿Qué opina?

-No se trata de prohibir, ni de ponerle puertas al campo, sino de ser capaces de utilizarlo como herramienta pedagógica. Siempre con control del profesorado, bajo su supervisión y dentro de la autonomía organizativa del profesor. Y en Galicia tengo que decir que está bien regulado.