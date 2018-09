"Es importante ajustar los alumnos de Magisterio a lo que puede asumir el sistema laboral"

-Propuso vincular las plazas de Magisterio con la capacidad de absorción del mercado.

-Si un sistema educativo que forma, por ejemplo, a mil profesionales para un área en la que solo hay capacidad en el mercado para asumir 300, generamos una bolsa de frustración y de problemas de pérdida de recursos económicos y de tiempo para alumnos y familias. Por eso es importante ajustar el número de alumnos que puedan formarse como futuros profesores a la capacidad del sistema para acogerlos. Para Galicia no hay cifras porque no tiene sentido que una comunidad adecue su oferta a sus necesidades si la que está al lado no lo hace.

-Hace 8 años que se aprobó el decreto del plurilingüismo. ¿Tiene Educación estudios que muestren si los niños de este modelo mejoraron en inglés?

-En cualquier indicador que trabajemos, como pueden ser las notas de selectividad o las acreditaciones de las escuelas de idiomas, vemos que hay una mejora progresiva en el dominio y el manejo del inglés.

-¿Evaluó de alguna forma la Xunta las ventajas y desventajas, si las hay, de que los niños se formen con ordenadores?

-La mejor evaluación de un programa de este tipo es la implicación del profesorado y de los centros y todos los años más centros se quieren sumar a estos proyectos. A partir de ahí otro indicador es si mejora la calidad del sistema educativo y todos los años vemos cómo en conocimiento y destrezas hay una mejora progresiva. Ahí están los datos de PISA. Esto no es un fin en sí mismo, sino un medio.

-Un informe del Consello da Cultura Galega insta la Xunta a destinar a cultura el 1% del gasto en 2021. ¿Lo ve factible?

-La cultura pasó por momentos difíciles, pero el informe también dice que muchos sectores se están recuperando. La salud de un sistema cultural no se mide por un número de mayor o menor inversión. Lo importante es que seamos capaces, colectivamente, de fijarnos una hoja de ruta y todos seamos conscientes de que la cultura es un vector básico para el orgullo y para la economía de un país.

-¿Qué hacer con Meirás?

-Lo que manda el Parlamento, que puso como parámetros que no haya un segundo pago y que de algún modo se integre en el patrimonio público para disfrute de los gallegos. Somos moderadamente optimistas respecto a lograrlo.