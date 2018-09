Feijóo sobre futuros cambios en su Gobierno: "No hay que descartar nada"

La remodelación de la Xunta es inminente, pero el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mantiene la incógnita. "No hay que descartar nada ni dar nada por hecho. Veremos lo que sucede", apuntó ayer.

La salida de Beatriz Mato para pelear por la Alcaldía de A Coruña y la de José Manuel Rey Varela que será el candidato en Ferrol obligarán al jefe del Ejecutivo gallego a una crisis de gobierno, que podría limitarse al recambio de estos dos conselleiros o a una remodelación más amplia. En todo caso, los plazos se agotan, puesto que este mes, antes del 21 de septiembre, el PPdeG tiene previsto presentar a todos sus cabezas de cartel y lo hará previsiblemente los fines de semana y de ahí que se especule con que los cambios en la Xunta se anuncien en cuestión de días.

"Yo no tengo ninguna ansiedad", respondió Feijóo a los periodistas al preguntarle si el consello celebrado ayer fue el último para Beatriz Mato y José Manuel Rey Varela. "Yo tengo el gobierno que me gustaría tener. No me gustaría prescindir de nadie, pero hay ciudades con gobiernos inexistentes o muy deficientes".

"Y estamos comprometidos con Galicia y con sus ciudades y territorios que la conforman y eso influye en la decisión que tenga que tomar y en el futuro", reconoció para justificar la necesidad de una remodelación de gobierno.