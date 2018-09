Feijóo insta al Gobierno a que deje a Galicia formar a más pediatras

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostró hoy molesto con el veto del Ministerio de Sanidad a que Galicia forme a más pediatras. "Les pido sensibilidad para que nos deje formar a todos los pediatras que podamos", les conminó.

La Xunta reclamaba que Galicia pudiese formar a 26 pediatras al año, seis más que los 20 que hacen el MIR actualmente. Pero para ello es necesario aumentar la capacidad docente de la sanidad gallega. El Gobierno gallego reclamó que se autoricen 26 nuevos equipos para formar a personal MIR, pero desde la Administración central todavía no se ha dado respuesta.

"Algunos me responsabilizan de que no hay médicos, pero son los mismos que después no nos permiten aumentar nuestras plantillas", lamentó Feijóo tras el Consello de la Xunta. Por eso insistió en que les permitan aprovechar "al mil por mil" las capacidades docentes de la sanidad pública gallega.