La demanda para comprar y alquilar pisos protegidos crece tras 6 años de caída

La inminente aprobación por parte de la Xunta del decreto que regulará los pisos protegidos en Galicia ha provocado que el número de demandantes de estas viviendas crezca por primera vez en los últimos seis años. Ayer, había 12.388 personas apuntadas en el Rexistro Único de Demandantes, un 2,7% más que en el mismo mes del año pasado. Con este incremento se rompe la tendencia a la baja que se había producido desde 2012 cuando la cifra superaba los 25.000.

El decreto en tramitación eleva el límite de ingresos para acceder a una vivienda de protección, lo que va a permitir que un mayor número de gallegos pueda optar a estos pisos.

Cuando entré en vigor el nuevo decreto -la Xunta prevé que sea antes de que acabe el año-, los ingresos máximos para beneficiarse de una vivienda tanto de promoción (las que son propiedad o construidas por el Instituto Galego de Vivenda e Solo) como de protección (constructores privados) suben de 2,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) a 3. Es decir, de 18.797 euros anuales a 22.557, un 20% más.

Este incremento está detrás del alza de la demanda, centralizada tanto en compra como en alquiler en el Rexistro Único de Demandantes de la Xunta.

Al inicio de la crisis, las cifras de solicitantes se dispararon porque se creía que era más fácil obtener una vivienda de protección que acudir al mercado libre. En 2012, en plena burbuja inmobiliaria, los interesados eran 25.000. Ayer, 12.388. Es decir, la mitad, si bien el aumento ha roto seis años de caídas.

Desde 2012, el número de inscritos en ese registro no ha parado de descender. En 2014 disminuyó hasta los 20.589. A principios de 2015 volvió a caer hasta 15.225. En verano de ese año el descenso continuó hasta 3.956 y a finales del ejercicio eran 12.747. En septiembre de 2017, se situó en 12.058) Sin embargo, ahora ha vuelto a crecer.

Este descenso estuvo provocado por la crisis, el elevado desempleo y las escasas posibilidades de encontrar un trabajo. También influyó la escasez de nuevas promociones tanto públicas como privadas. No solo no se apuntaba gente nueva, sino que no se renovaba el interés y muchas personas caían e la lista a los tres años al no confirmar que seguían dispuestas a optar a estas viviendas.

Todos estos condicionantes económicos también han provocado un cambio en los demandantes. Ante la falta de recursos y de financiación, la gran mayoría opta en estos momentos por el alquiler. Si hace seis años había dos solicitantes de alquiler por cada potencial comprador, ahora la proporción es de siete a uno.

En 2012, más de 8.600 gallegos estaban apuntados para comprar estas viviendas. En 2014 ya eran 5.300, cifra que cayó a 2.574 en enero de 2015; 1.985 en 2016 y 1.439 en 2017. En 2018, esta cifra ha aumentado por primera vez en los últimos seis años hasta las 1.697 personas. Cinco veces menos que en 2012. En cambio, existen en estos momentos 10.691 demandantes de una vivienda en alquiler de protección. El 86% del total.

Por provincias, Pontevedra y A Coruña acaparan ocho de cada diez demandas. En la primera, los inscritos son 4.709, de los que 892 quieren comprar. En la segunda, son 4.709 (640 para adquirir un piso). En Lugo figuran 1.369 -106 para comprar- y en Ourense, 536 -59-.

Cada año, la Xunta establece la demanda de vivienda pública en cada concello de más de 5.000 habitantes basándose en este registro. Este sistema comenzó en 2012 y la reserva media de suelo se colocó en el 4,66%. Al ejercicio siguiente se disparó hasta el 7,11%, pero a partir de entonces, se produjo un descenso continuado de la superficie mínima destinada para viviendas protegidas, que coincidió con una reducción de la lista de espera para acceder a ellas. Así, se pasó al 5,69% en 2014, al 4,71% en 2015 y al 4,66% de 2016. Y tras tres ejercicios de bajadas, en 2017 fue el primero que subió, hasta el 5,5%. Sin embargo, en 2018, la Xunta ha vuelta a rebajar el porcentaje hasta el 4,9%.