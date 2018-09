Noriega critica el "enroque" de la coordinadora de En Marea para no adelantar su renovación

El alcalde de Santiago y líder de Compostela Aberta, Martiño Noriega, ve un "enroque" y falta de "receptividad" de la coordinadora de En Marea en la decisión de convocar el Consello para este viernes, con el objetivo de iniciar el proceso de renovación del espacio "con la mayor celeridad posible", pero "dentro de la legalidad estatutaria", tal y como lo declaró el viernes el portavoz del partido instrumental, Luís Villares.

Noriega criticó hoy, en declaraciones a los medios, que el máximo órgano del partido instrumental rechace un adelanto de los plazos, tal y como pide la mesa de la confluencia -impulsada por Compostela Aberta-, invocando "cuestiones legales cuando lo que se está hablando es de política".

Y es que, según defiende, los críticos demandan "distanciar los debates" del espacio político "de lo que son las convocatorias electorales", con la vista puesta en los comicios municipales de mayo.

"No estamos hablando de un marco legal, estamos hablando de política y de un espacio en construcción", ha declarado Noriega, quien, a renglón seguido, ha llamado "al sentido común" para "no ligar los debates internos a los procesos electorales". "Que cada uno se retrate como quiera retratarse", ha esgrimido Noriega.

Además, el regidor de la capital gallega recuerda que la petición de "que el espacio refleje la pluralidad" no partió únicamente de la coordinadora de Compostela Aberta, sino que a la mesa de la confluencia "acudieron todas las formaciones políticas que forman parte" de En Marea.

En todo caso, Noriega ha apelado a "acatar" las decisiones del Consello del día 7: "Supongo que serán todos los colectivos que mantienen el diálogo los que tienen que marcar los tiempo. Os puedo asegurar que quien no los va a marcar es el alcalde de Santiago".



Rechaza un debate "nominal"

Preguntado sobre si cree que se podría configurar una candidatura alternativa a la de Luís Villares para la portavocía, el regidor descarta establecer un "debate nominal", algo que, según sus palabras, fue una "simplificación" de la propuesta de Compostela Aberta hecha por la coordinadora de En Marea: "Incluso se había hecho una utilización de mi perfil cuando yo huía del debate nominal".

"Aquí de lo único de lo que se está hablando es de que exista un espacio complejo, diverso y que la dirección actual, por diferentes motivos (...), no refleja la pluralidad. Ahora lo que le queda al espacio es tomar notas si quiere tomarlas, y si no las quiere tomar, desde Compostela Aberta no será que no lo intentamos", sentencia.