Caballero: "Siempre reclamaré que Vigo reciba tanto como el que más recibe"

"Por mucho que calumnien no me van a callar, reclamaremos siempre que Vigo reciba tanto como el que más recibe y ya sabemos que enfrente tendremos al PP de Vigo y a Feijóo". Así reaccionaba ayer el regidor de Vigo, Abel Caballero, a las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el sábado en Cerdedo-Cotobade, criticándole por demandar compensaciones para el puerto olívico si el Estado condonaba 200 millones al puerto de Langosteira.

"Feijóo y el PP, en Vigo, en Galicia y en Madrid, quieren regalarle a Coruña 300 millones de euros, pero cero euros a Vigo", aseguró el regidor que lamenta que "cuando Vigo reclama sus derechos, Feijóo, para apoyar a A Coruña, habla de que no hay Galicia norte y Galicia sur, nos llama localistas".

El PPdeG pide compensaciones para todos los puertos, tras el perdón de 300 millones al puerto de Valencia, pero en un principio la primera demanda lanzada fue solo para Langosteira.

Caballero también aludió a las últimas declaraciones del delegado del Gobierno, Javier Losada. Entiende que "rectificó su declaración", después que le preguntara si sólo defendía compensaciones para Langosteira, y obviaba al resto de puertos de la comunidad. Losada le respondió, declarando que "el compromiso del Gobierno de España es con todas las infraestructuras de Galicia".

Explicaciones

Por otra parte, el eurodiputado socialista, José Blanco, atribuyó la deuda por la construcción del puerto exterior de A Coruña a la "nefasta gestión" del PP, y reclamó una "auditoría si es necesario" y "explicaciones" a Alberto Núñez Feijóo y a la Autoridad Portuaria.

"A Feijóo le va bien que se hable de que se le pida dinero a Madrid y él no tenga que dar explicaciones de lo que ha hecho", valoró el exministro de Fomento, que añadió: "Lo que me sorprende es que las fuerzas políticas le entren al juego y al trapo. Me parece un ejercicio de cinismo e hipocresía por su parte que se planteen ya exigencias, comparándose con el puerto de Valencia, donde, por cierto, también existía un problema de gestión heredado del Partido Popular".