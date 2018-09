Federico Martinón-Torres: "Hay que analizar por qué un porcentaje no se vacuna antes de que sea un problema"

-Los datos de primovacunación son elevados, la hexavalente, por ejemplo, roza el 100%, o el meningococo y el neumococo...

-Creo que hay que leer los datos al revés y huir de la autocomplacencia. Las coberturas son muy buenas, pero hay que pensar en el porcentaje que deja de vacunarse. Si hay un 98% de niños vacunados, eso quiere decir que cada año un 2% no se vacuna y va sumando una bolsa de niños que dejan de vacunarse. Esa es para mí la lectura que nos debe preocupar. Hay que hacer un análisis real de las motivaciones, no asumir que toda la gente que no se vacuna es antivacunas porque no es así, y hay que analizarlo antes de que se convierta en un problema real. Quizás sí haya de qué preocuparse y se puedan tomar medidas preventivas antes de tener que recurrir a las paliativas. Esos pequeños márgenes son particularmente graves en enfermedades cuyo índice de transmisión es elevado, como ocurre con el sarampión.

-Los porcentajes bajan en la segunda dosis o en las de recuerdo...

-No es una novedad que a mayor edad las coberturas tiendan a disminuir. Es multifactorial: puede deberse a elementos que retrasen la vacunación o que disminuye la necesidad de ir al médico y los controles rutinarios, de forma que disminuyen las oportunidades de vacunación. Pero eso no quiere decir que estas personas se conviertan en antivacunas; puede ser por dejadez, relajación...

-¿Sería una solución recordar las citas con un sistema de aviso?

-Si tras una auditoría mirando la parte menos buena de los números la lectura es por despiste o dejadez con la edad se pueden tomar medidas de ese tipo. Si se trata de antivacunas habrá que ver qué medidas se toman de educación, información e incentivación.

-¿Una dosis sola protege?

-Depende de la vacuna y la enfermedad. Cuando se vacuna globalmente a la población se establece un calendario óptimo: con menos dosis se logra el mayor efecto posible de una forma más eficiente. En el sarampión dos dosis son suficientes. ¿Una no funciona? Sí, pero protege en torno al 95% de los que se vacunan y se pone una segunda para proteger a quienes se quedan fuera y elevar las defensas, para tener una barrera de inmunidad poblacional. Lo recomendable es ponerse las dosis que aconseja el calendario, que son las que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra población, y no inventar pautas.

-En la del virus del papiloma humano, del 95,3% de niñas nacidas en 2004 con una primera dosis se cae al 76,7% en la segunda...

-En todo caso, si se pone la primera dosis un 95% de niñas indica que se ha normalizado la situación. Y en ese 20% incompletamente vacunadas habrá que analizar por qué: puede ser un retraso. Lo que creo importante es hacer un esfuerzo activo para captar a niñas, ahora ya mujeres, que dejaron de vacunarse en su día por los bulos sobre esta inyección, una repesca desde que se empezó a vacunar, en 2008.