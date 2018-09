Descenso de un 15% en el gasto por persona

El mes de julio no ha sido todo lo bueno que el sector esperaba. El tiempo tampoco ayudó al tratarse de un mes meterológicamente muy inestable. "Todavía no tenemos datos concretos de la ocupación estival", cuenta Ballesteros. Lo que sí se atreve a avanzar, tras consultarlo con el sector, es una bajada del gasto medio por persona en hostelería. "Me refiero al gasto en el ticket, percibimos un descenso de entre el 10 y 15% en el gasto individual", cuenta este portavoz del sector. Apunta que en consumiciones de hostelería y restauración el gasto ha descendido.