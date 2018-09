"El conflicto civil en las calles catalanas empieza a dar miedo"

"El conflicto civil" en las calles de Cataluña empieza a dar miedo" , advirtió ayer el líder del PP, quien pidió "no pasar de los lazos amarillos a los negros". "Con frases y emblemas empezaron las páginas más negras de la historia de los países", aseveró Casado.

El presidente del PP censuró que Pedro Sánchez se haya ido de vacaciones con la que está cayendo en Cataluña. Cuando hay problemas, lo que toca es "estar ahí", máxime ante una "crispación política, jurídica y legal" como la que, bajo su criterio, se vive desde hace tiempo en Cataluña.

Casado, en una crítica soslayada a Albert Rivera, que ha salido a la calle a quitar lazos amarillos, avanzó que el PP propondrá una modificación de la ley de símbolos del Estado para que la retirada de esta simbología no sea "una decisión discrecional" de los ayuntamientos sino que pase a ser una obligación de consistorios, mossos y policías locales. Entonces añadió: "No me importa que alguien salga un día barriendo lazos, pero hay que hacer algo más".