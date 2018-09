Rueda justifica la petición del PP coruñés solo para su puerto: "Es la zona territorial que le compete"

"El PP de A Coruña pide para la zona territorial que le compete, pero Galicia no es solo A Coruña y el PP coruñés no tiene ningún problema en sumarse al resto del partido para decir que el Gobierno de Pedro Sánchez no puede favorecer a unos discriminando al resto y en pedir un trato igual para Galicia. No hay desmarque". Así restaba ayer importancia el vicepresidente de la Xunta pero también presidente provincial del PP de Pontevedra y consejero del Puerto de Vigo, Alfonso Rueda, a la demanda en las Cortes del PP coruñés para condonar la deuda solo a Langosteira. Una iniciativa que se publicitó un día después de que el PPdeG en el Parlamento autonómico presentara una proposición no de ley para pedir compensaciones para todos los puertos gallegos, una vez que se condonaron 350 millones al puerto de Valencia.

Esta propuesta del PPdeG pretendía zanjar la polémica abierta por la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, que, tras saltar a la luz pública la condonación de Valencia, exigió para Langosteira lo mismo, pero ignorando al resto de los puertos gallegos.

En declaraciones a los periodistas, Rueda quiso minimizar la polémica y "poner el foco" en "el Gobierno de Pedro Sánchez, que fue quien decidió condonar la deuda al puerto de Valencia y discriminar al resto, probablemente porque tiene que pagar favores políticos, porque el ministro de Fomento es valenciano y porque la da igual favorecer a unos y perjudicar a otros".

"Quien decide discriminar a los puertos gallegos es el Gobierno de Sánchez, ydebe ser él quien dé explicaciones", afirmó Rueda, quien añadió: "El problema no está en quien pide, el problema es de quien tiene que dar, y no da".

Por su parte, el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, también minimizó el desmarque del PP coruñés con su reclamación exclusiva para el puerto de Langosteira. "Es verdad que hubo diputados más avispados a la hora de registrar iniciativas", comentó el número dos del PP gallego, que en el pasado fue jefe de gabinete de Beatriz Mato. "En cualquier caso desde el PPdeG tenemos que defender los intereses, no de Vigo, no de A Coruña, tenemos que defender los intereses de toda Galicia, también de los puertos de Marín, Vilagarcía, ...".

La versión de Tellado de la polémica es que "Beatriz Mato tiene una inquietud, la deuda del puerto de A Coruña, y de ahí surge la iniciativa que luego el PPdeG extiende al resto de los puertos gallegos" para demandar al Ejecutivo central compensaciones por la condonación del préstamo a la terminal de Valencia.

El secretario xeral del PPdeG pidió a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que hoy viaja a Santiago, que explique "por qué el puerto de Valencia es más importante para Pedro Sánchez que cualquiera de los puertos galegos".

"No es admisible que tenga más interés el puerto de Valencia, que se endeudó para celebrar regatas, frente a los gallegos, que lo hicieron para ser más competitivos, rentables, eficientes y seguros", reprochó Miguel Tellado.

Para el número dos del PP gallego, la razón de la discriminación a las terminales de la comunidad es que "Galicia no es favorable electoralmente al PSOE".