El PP coruñés se desmarca del PPdeG al pedir en Madrid solo condonar la deuda de Langosteira

Un día después de que el PPdeG intentara zanjar la polémica abierta tras las declaraciones de dos conselleiras a favor de condonar la deuda a Langosteira, con una demanda extensiva a todas las terminales portuarias, la dirección provincial del PP de A Coruña informaba de que los diputados por esta circunscripción defenderán en el Congreso una proposición no de ley para exigir un "trato igualitario de A Coruña con Valencia". Solo para Langosteira. El paso adelante del PP coruñés deja en evidencia al PP provincial del Pontevedra, que en esta controversia ha guardado silencio. También echa un jarro de agua fría sobre el intento del grupo parlamentario del PPdeG en Santiago de pasar página con la controversia.

El PP provincial de A Coruña, liderado por Diego Calvo y con la conselleira y candidata a la alcaldía herculina Beatriz Mato como una de sus principales referentes, se desmarca del PPdeG, que quiso calmar los ánimos con el anuncio de un moción, que se debatirá en el Pleno del Parlamento gallego, en septiembre, en la que se exigen compensaciones para todos los puertos de interés general de la comunidad, y no solo para el de A Coruña, tras la condonación a Valencia. Eso sí,para no desautorizar por completo a Beatriz Mato, que había anunciado una moción en exclusiva para el puerto herculino, en comisión se debatirá una iniciativa particular con las demandas de cada puerto de interés general.

El lunes la conselleira Beatriz Mato, que también es la presidenta del PP local de A Coruña, anunció que llevaría al Parlamento gallego y al Concello sendas iniciativas para exigir al Gobierno español que perdone el préstamo de 200 millones que tiene el puerto exterior con Puertos del Estado, igual que ha sucedido en Valencia. Ignoró las demandas del puerto de Vigo y los empresarios de Pontevedra, que tres días antes, habían solicitado también compensaciones para los puertos de la provincia. Entonces, Mato no adelantó que la ofensiva se extendería al Congreso de los Diputados, pero un día después registraron una iniciativa en la Cámara Baja. Ese mismo día, unas declaraciones de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, también a favor de la condonación para Langosteira, avivaron la tensión. Veinticuatro horas después, el Grupo parlamentario del PPdeG en Santiago anunciaba una moción para exigir que el Gobierno de Sánchez resarza a todos los puertos de la comunidad.

Cuando parecía que se había puesto punto final a la polémica, el PP coruñés se reafirmaba en su estrategia y anunciaba que el martes había registrado en las Cortes una iniciativa para "pedir para A Coruña lo que se está dando a Valencia". Exige la condonación del préstamo, pero también que el tren llegue a Langosteira, lo que costaría más de 100 millones de euros.

El PP coruñés ha visto en Punta Langosteira, un tema que le puede dar votos en la ciudad. La futura candidata a la alcaldía, Beatriz Mato, pero todavía conselleira, se movió para que el alcalde, Xulio Ferreiro, el primero en reclamar que el Gobierno de Sánchez perdone 2000 millones al puerto herculino, no se erigiese en el defensor del puerto exterior. De paso aisla al PSOE local, en una situación difícil. Y En Marea necesita que los socialistas no se hundan en las urnas para mantener la alcaldía.