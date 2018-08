La cosecha de uva será mayor que la del año pasado, salvo la de Albariño

En pocas semanas empezará la vendimia en las cinco denominaciones de origen gallegas y las expectativas son buenas. A pesar de que la plaga de mildiu afectó a algunas zonas, -causó daños sobre todo en Valdeorras- todos los consejos reguladores, salvo el de las Rías Baixas, prevén incrementar la producción respecto a 2017, que fue un año muy malo debido a que las heladas echaron a perder buena parte de la cosecha. En el caso del Albariño ocurre lo contrario. Las cifras de la campaña pasada fueron de las más elevadas de su historia y difícilmente superables. Por esta razón, aunque este año prevén vendimiar 36 millones de kilos de uva, que sería el tercer mejor registro de los últimos 30 años, se quedará, aún así, un 10 por ciento por debajo de los 38 millones de kilos recolectados en el septiembre pasado.

El calor del mes de agosto ha contribuido a una buena maduración de la uva, de manera que la vendimia empezará este año en todas las denominaciones de origen en las fechas que son habituales. No habrá retrasos. La principal amenaza ha sido el mildiu, un hongo que seca los racimos, y que proliferó en primavera debido a la humedad que provocaron las lluvias durante la época de floración.

En las Rías Baixas esta enfermedad afectó a subzonas como O Condado do Tea y el Val do Salnés. "No obstante, los técnicos de campo consultados esperan que sean más bien daños puntuales y no generalizados", explican en el Consejo Regulador del Albariño.

La vendimia en las Rías Baixas comenzará a mediados de mes. La previsión es que los 36 millones de kilos de uva permitan una producción de 24 millones de litros de vino. Y la calidad será buena. "El viñedo se encuentra en muy buen estado fitosanitario a pesar de ser un año muy complicado en lo meteorológico", explican desde la denominación de origen del Albariño.

A mediados de septiembre empezará la vendimia también en O Ribeiro. En esta zona, además de la plaga del mildiu, también hubo problemas con otros hongos como el black-rot o podredumbre negra y el oídio. Sin embargo, tal y como explica el presidente del Consejo Regulador, Juan Manuel Casares, afectó de manera desigual en función de la ubicación geográfica de las viñas. "Hay zonas más afectadas y otras no tanto, lo que nos hace muy complicado tener una estimación oficial de lo que vamos a cosechar", señala. En todo caso, asegura que es "optimista" y que confía en superar los 9,6 millones de kilos que se recogieron el pasado año, cuando las heladas disminuyeron un 20 por ciento la producción media de esta denominación de origen, que ronda los 12 millones.

Como novedad, Casares explicó que este año los técnicos del Consejo Regulador llevan tres meses haciendo inspecciones in situ en las viñas para comprobar el estado de la cosecha y garantizar la procedencia de las uvas.

Las bodegas y cosecheros de la Ribeira Sacra serán los que más tarden en iniciar la vendimia. No recogerán la uva hasta finales de septiembre, pero es lo habitual en esta zona, donde la maduración es más lenta. De hecho, la campaña durará un mes. "Se irá vendimiando a medida que vaya madurando", explica el presidente del Consejo Regulador, José Manuel Rodríguez. "Prevemos un año normal, aunque no será grandioso", añade. Calcula que recogerán "un poco más" de los seis millones de quilos, que es la media de los últimos años. En esta denominación de origen el mildiu afectó menos. "Son zonas de fuerte pendiente, donde las cepas están más aireadas y por eso el hongo ataca menos", aclara el responsable de la denominación de origen.

En Monterrei la vendimia empezará el 10 de septiembre, aunque el grueso de la cosecha se recogerá a finales de mes. El Consejo Regulador espera una producción de unos 4 millones de kilos, muy por encima de los 2,8 millones recolectados en 2017 debido a las heladas.

Tras un año tan desastroso para la producción vitivinícola del interior, Valdeorras espera mejorar resultados, pero aún así se muestra pesimista porque los cinco millones de quilos que prevén recoger estarán un 20 por ciento por debajo de los seis millones y medio que produce de media esta denominación de origen debido al ataque del mildiu. Si en las Rías Baixas esperan la contratación de 5.000 temporeros, en Valdeorras necesitarán unos 300 vendimiadores.