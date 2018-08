"Se podría buscar la manera de bajar los precios"

"Estoy de acuerdo en que habría que buscar un mecanismo para que el libro no tuviera esos precios que tiene", expresa la presidenta de los libreros gallegos cuando reflexiona sobre la posibilidad de buscar una solución intermedia ante el nuevo panorama que se abre y en el que tienen mucho que ver las compras por internet. "Es que el cambio de modelo es un cambio de pensamiento de los ciudadanos porque se establece la idea de que el que no compra por internet no es persona", expresa Rodríguez. En este nuevo panorama "son pocas las familias que siguen valorando los libros no como un gasto sino como una inversión; creo que la palabra encierra muchísimo significado, en este caso". "Diría que el 80% de la población no lo valora", añade Pilar.