Los '19 de Meirás' vuelven al Pazo para reclamar que "sea devuelto"

El colectivo de los '19 de Meirás', los militantes del BNG que hace justo un año hicieron una acción reivindicativa en el Pazo de Meirás, han regresado este jueves al lugar para, nuevamente, reclamar que el inmueble sea "devuelto al pueblo gallego".





"Hace hoy un año, un grupo de gallegos demócratas, militantes nacionalistas, sindicalistas, activistas sociales, culturales y de la memoria, decidimos realizar una acción pacífica y simbólica, que consistió en desplegar dos pancartas de la fachada principal del Pazo de Meirás. De este modo, reclamábamos la intervención de los poderes públicos para que el patrimonio usurpado tras el golpe de estado fascista por el dictador Francisco Franco fuese recuperado para el pueblo gallego", ha recordado, ante las puertas del pazo, el portavoz del colectivo, Anxo Louzao.





Denuncia de los Franco

Como consecuencia de esta acción, un total de 19 personas "fueron denunciadas por la familia Franco y la Fundación Francisco Franco", unos hechos por los que tendrán que declarar en sede judicial el próximo mes de septiembre.Un año después de esta reivindicación, los 'que, según han destacado, "ya consiguió uno de sus objetivos: reactivar el debate social y político sobre la recuperación del Pazo, meterlo en la agenda política gallega y obligar a las instituciones públicas a manifestarse al respeto"."Si hoy se habla tanto de Meirás, de la Casa Cornide, de las estatuas de Abraham e Isaac, es gracias a acciones como está, lo que demuestra su utilidad y necesidad", ha indicado Louzao.Sin embargo, el objetivo fundamental "no está aún cumplido", ha recortado por portavoz, que ha vuelto a pedir "la devolución al pueblo gallego del Pazo de Meirás". "No pararemos hasta conseguirlo", ha resumido.Para los '19 de Meirás', esta cuestión "es necesaria y es posible", ya que se trata de "voluntad política". En concreto, y en relación a esta cuestión, han puesto como ejemplo casos como el del Valle de los Caídos.El colectivo ha apuntado que la denuncia formulada por la familia Franco es "una barbaridad del punto de vista tanto político cuanto jurídico". "Una vez más se está intentando criminalizar el ejercicio del derecho democrático a la libertad de expresión, un hecho que consideramos en sí grave e inadmisible", ha indicado Louzao.La "gravedad" de esta cuestión, ha añadido, se ve "acentuada" porquie quien hace esta "criminalización" es "la familia del dictador", que "se aprovecha y beneficia del botín de guerra", y una fundación que, "por sus objetivos de realizar apología del fascismo y de la dictadura, no debería existir y menos aún ser receptora de subvenciones públicas".