Los empresarios y los usuarios del puerto de Vigo demandan "un trato equitativo y justo"

La Federación de Usuarios del Puerto de Vigo demanda "un trato justo y equitativo" para el puerto de Vigo. Si el Gobierno español perdona 200 millones de euros a Langosteira, solicitan "un trato igual en relación a inversiones en infraestructuras" para el puerto olívico. La patronal de Pontevedra también vuelve a exigir que si se condona a Langosteira el préstamo estatal se "compense a los demás puertos de interés general de la provincia con un plan de inversiones a la altura de la deuda herculina".

El presidente de la Federación de usuarios del puerto de Vigo (Fupv), Enrique Mallón, defendía ayer en declaraciones a este diario que "siempre debe haber un trato justo y equitativo en los presupuestos o partidas de inversiones del Estado español evitando discriminaciones o desequilibrios respecto a instituciones análogas o idénticas". Abierta la posibilidad de que a Langosteira se le condone un préstamo de 200 millones, Mallón solicita "un trato igual en relación a inversiones en infraestructuras ". Añade que la Federación que representa "puede presentar múltiples proyectos o posibilidades de inversión que sabemos que mejorarían en mucho la competitividad de un puerto estratégico como el de Vigo".

El portavoz de los usuarios del puerto olívico entiende que perdonar la deuda a Langosteira, igual que ya se hizo en Valencia, es "un tema serio y que de adoptarse una decisión en esa línea tendríamos que poner encima de la mesa qué propuestas de inversiones tenemos los otros puertos gallegos y españoles, al menos el Puerto de Vigo".

Por su parte, al presidente de la patronal de Pontevedra, Jorge Cebreiros, no le convencen "las condonaciones de deuda", pero si el Gobierno central continúa por esa vía pide que a los puertos de interés general de Pontevedra se les resarza "con un plan de inversiones a la altura" de la deuda que se condone a Langosteira.

Cebreiros también demanda a las conselleiras Beatriz Mato y Ethel Vázquez que "acompañen" sus reinvidicaciones para el puerto vigués de demandas para los demás puertos del Estado en Galicia. "No se puede hablar de la Galicia global y de escapar del localismo, y luego no reclamar para todos los puertos, y sólo para uno", remarca el representante de los empresarios de Pontevedra.

"No quiero pensar, no me puedo imaginar que el Parlamento de Galicia pueda aprobar una iniciativa para pedir la condonación de una deuda para un puerto, y olvide los demás puertos. Debe reclamar también un plan de inversiones para los puertos no endeudados", expone Cebreiros, en alusión a la moción que el PP llevará a la Cámara sobre Langosteira.





Enrique Mallón - Presidente de FUPV

"Es un tema serio y los demás puertos tienen propuestas de inversiones"