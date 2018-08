Los ganaderos urgen medidas contra el lobo y los ecologistas avisan que no permitirán batidas

La Sociedad Galega de Pastos e Forraxes (SGPF) denunció ayer que la Xunta "deja absolutamente desamparado" al sector ganadero frente al lobo, ya que la Administración autonómica no ha actuado ante "el ascenso brutal" de ataques y daños a la ganadería producidos por este animal.

Los ganaderos piden revisar el Plan de Xestión do Lobo, debido a que en la actualidad, de las medidas estipuladas en dicho documento, se realizan "únicamente" los pagos por daños y las ayudas a las medidas preventivas.

El sector ganadero "brama por respuestas y atención, ya que lo que está protegido por ley es el lobo y no la ganadería", subraya. De este modo, la asociación indica que, como "medida desesperada" y "llamada de auxilio", los ganaderos organizan batidas, como la de Vilalba de la semana pasada, debido a que, según alegan, "no tienen otra manera de actuar".

Así, apremian a la Xunta a que fije ayudas contra los ataques del lobo y que convoque apoyo económico para "medidas preventivas" e instalación de "métodos disuasorios" frente a estos ataques, como vallas electrificadas, pastores y mastines.

La Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber mostraron ayer, sin embargo, su completa oposición a cualquier hipotética desregulación de la caza del lobo en Galicia, como viene reclamando, según denuncian, el "lobby procaza" y algún "pseudosindicato ganadero" con la excusa de los supuestos ataques sobre animales de abasto en la comunidad.