Una conselleira demanda que se condone la deuda de Langosteira pero nada para Vigo

Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente y candidata oficiosa del PP a la Alcaldía de A Coruña, considera "un desprecio" hacia la ciudad herculina, que el Gobierno de Pedro Sánchez condone 350 millones de euros a Valencia de un crédito por la ampliación de sus muelles, pero no perdone la deuda del puerto de Langosteira. Es "un agravio comparativo", remarcó. Por ello, exigió para A Coruña "el mismo trato" dado a Valencia. Sólo para A Coruña. La responsable de la cartera de Medio Ambiente en el Gobierno autonómico no citó Vigo y otras instalaciones portuarias de la comunidad. Se limitó a reclamar que el puerto exterior de A Coruña se pueda librar del crédito que tiene pendiente con Puertos del Estado por 200 millones. Tiene otro suscrito de 100 millones con el Banco Europeo de Inversiones. No extendió su demanda a otros puertos.

El pasado viernes, en declaraciones a este diario, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, el también popular Enrique López Veiga, pedía que si a Langosteira se le condona la deuda, a Vigo, se le compense con inversiones para acelerar la modernización del puerto olívico. Empresarios de Pontevedra se pronunciaron también en el mismo sentido. El regidor, Abel Caballero, defendió que el puerto de Vigo debe recibir más fondos porque es el puerto que "tira de la economía gallega". Nadie del PP de Pontevedra se ha pronunciado al respecto.

En una comparecencia en calidad de presidenta del PP local de A Coruña, y en la antesala de su proclamación oficial como candita a la alcaldía herculina, Mato anunció que los diputados coruñeses del PP, con ella a la cabeza, presentarán en el Parlamento autonómico una iniciativa en la que pedirán a la Xunta que "se sume a la petición" y "exija al Gobierno de Pedor Sánchez el mismo trato para A Coruña que para Valencia". La iniciativa también incluirá la demanda de presión al Ministerio de Fomento para que licite el tren a Langosteira, con un coste de 140 millones. Con esa conexión ferroviaria, el puerto exterior alcanzará un coste de 1.000 millones de euros.

Mato, que en los últimos meses ha intensificado su agenda en A Coruña y centraliza buena parte de sus actos como conselleira en la ciudad herculina, defendió que tiene más sentido perdonar la deuda a Langosteira que a Valencia. La segunda obra fue para poder celebrar la Copa América de Vela y la Fórmula 1. En cambio, Langosteira, explicó, "fue para alejar los inconvenientes de tener un puerto comercial en el centro de la ciudad, tras el siniestro del Prestige". Oficialmente el puerto exterior de A Coruña se concibió como un puerto refugio para barcos accidentados.

La conselleira defendió ayer que A Coruña es víctima de la "debilidad" política de Pedro Sánchez, a quien acusó de "comprar por 850 millones el voto favorable de Valencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Por otra parte, el Concello coruñés envió ayer una carta dirigida al presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña para que convoque un Consejo de Admnistración para llegar a un acuerdo y demandar al Gobierno central que condone la deuda de la Autoridad Portuaria. Los socialistas coruñeses critican la inacción de Alberto Núñez Feijóo frente al acuerdo conseguido por su homólogo en la Generalitat. El Gobierno de Pedro Sánchez, que no ve equiparables las deudas de Valencia y Langosteira, aceptó condonar la deuda valenciana a cambio del apoyo de esta comunidad al nuevo techo de gasto.