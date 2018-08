"Los puertos que gestionan bien sus recursos deben ser resarcidos "

"Si a Valencia, el Gobierno central le condona 350 millones de euros por la remodelación de sus muelles, lo que no me parece bien, entiendo que A Coruña reclame un trato similar. Pero ahora habrá que ver como se compensa a los puertos que han gestionado bien y no se han endeudado. Los puertos de Vigo, Vilagarcía, ... habrán de demandar que se le reembolse alguna inversión hecha o se les acelere o financie alguna obra pendiente", proponía ayer el presidente de la patronal de Pontevedra, Jorge Cebreiros.

El máximo representante de la Confederación de Empresarios de Pontevedra cuestiona la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "No me parece bien con cargo a los impuestos de todos los ciudadanos perdonar inversiones milmillonarias, cuya utilidad es cuestionable, cuando a los empresarios y a los ciudadanos no se les condonan deudas", expone Cebreiro.

"Los puertos que no se endeudaron también demandan infraestructuras de altura, no puede ser que se premie a quien se endeude y se discrimine a quien intentó gestionar con los recursos que tenía", remarca.