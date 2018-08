Pablo Casado estará en el arranque del curso político en Galicia

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, estará, el próximo 1 de septiembre, en el tradicional acto de apertura del curso político en Galicia.

El PP de Galicia ha informado en un comunicado de su presencia y de que el escenario elegido para este evento será la Carballeira de San Xusto, en el ayuntamiento pontevedrés fusionado de Cerdedo-Cotobade.

Para los populares gallegos, tal y como consta en la nota, es un "orgullo" constatar la especial atención que el líder del PP nacional tiene hacia Galicia y el PPdeG, ya que para el inicio de su campaña interna con el objeto de presidir el partido ya había elegido esta Comunidad.

"Contar con su participación en el acto del próximo sábado será, por lo tanto, una muestra más de su reconocimiento al Partido Popular de Galicia", suscribe este grupo.

El inicio del curso político en Cerdedo-Cotobade será el punto de partida de un período "intenso y apasionante", que culminará con las elecciones municipales de 2019, prosigue la nota.

Y continúa: "El PPdeG arranca esta etapa trabajando a pleno rendimiento y con todos los esfuerzos puestos en construir proyectos que ilusionen a los vecinos de cada rincón de Galicia. Será también un año en el que se ponga de manifiesto la debilidad de Pedro Sánchez, rehén de la agenda que le marquen los nacionalistas vascos, los independentistas catalanes y Podemos, y con un ejecutivo que gobierna a espaldas de Galicia".

Los populares gallegos afrontan los próximos meses, asimismo, "con ilusión y con el empeño de servir a Galicia", una motivación que, tal y como destacan, "a día de hoy no se puede ver en ninguna otra formación política".

Desde la llegada de los socialistas a la Moncloa, el PSdeG defiende la política del 'no es no' de Pedro Sánchez con Galicia, así como también sus continuos agravios.

Del mismo modo, En Marea, añade el PPdeG, está "más pendiente de sus líos internos y de los ninguneos constantes" de los alcaldes de las tres ciudades a su líder, Luis Villares, que de presentar iniciativas para Galicia.

Frente a esto, el PPdeG, avisa, "continuará centrado en el bienestar de los gallegos y en seguir desarrollando políticas basadas en hechos, para que Galicia se mantenga en la senda del crecimiento económico".