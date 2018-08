El fuego de O Invernadoiro arrasa 110 hectáreas del parque en tres jornadas

Un hidroavión descarga agua ayer en el parque de la serra do Invernadoiro. // Brais Lorenzo

El incendio forestal que afecta al parque natural ourensano de serra do Invernadoiro ha calcinado desde que se declarase el miércoles 10 hectáreas y permanece activo con sus dos frentes, cuya localización en una zona muy escarpada complica las labores de extinción. En los trabajos para apagar las llamas han trabajado en estas tres jornadas cuatro técnicos, 30 agentes forestales, 74 brigadas, 32 motobombas, 14 helicópteros, siete aviones y cuatro palas, según los datos facilitados por la Consellería de Medio Rural.

Las llamas se dividen en dos focos que afectan a la parroquia de San Mamede, en el concello de Vilariño de Conso, y distan medio kilómetro. Uno de ellos ha quemado 14 hectáreas, pero el otro ya ha arrasado 96. Ambos permanecían activos al cierre de esta edición, pero Medio Rural aseguró que evolucionan "favorablemente" en una zona a la que acudieron cuatro aviones y un helicóptero del Ministerio de Agricultura.

El sindicato CIG censuró el jueves los "errores" de coordinación del dispositivo y la falta de un protocolo para actuar en la zona, pero ayer elevó sus críticas y presentó una denuncia contra la Xunta ante la Inspección de Trabajo por "incumplimientos en materia de salud laboral".

Mediante un comunicado, la central alertó del incumplimiento por parte de la Xunta de la normativa en materia de salud laboral, al no ofrecer a los trabajadores que participan en la extinción "los equipos de protección necesarios" y botiquines de primeros auxilios, no renovar material como motosierras o desbrozadoras que "no respetan las medidas de seguridad que fija la normativa y tienen más de 15 años de uso y darles teléfonos móviles "sin cobertura en ningún punto".

Por otro lado, Medio Rural firmó ayer con la Federación Galega de Municipios e Provincias el convenio para colaborar en la limpieza de maleza en el perímetro de seguridad alrededor de las casas.