A Coruña quiere que Sánchez "perdone" 300 millones de su macropuerto en Langosteira

A Coruña quiere ahora que el despilfarro en el mastodóntico puerto exterior de Punta Langosteira, que va camino de los mil millones y que está todavía sin terminar, le salga gratis. El Concello, que encabeza En Marea, pretende que el Gobierno de Pedro Sánchez condone a la Autoridad Portuaria una deuda de 300 millones reclamando igualdad de trato con la Comunidad Valenciana, que acaba de recibir, gracias a un acuerdo con el presidente Ximo Puig, del PSOE, una inyección del Ejecutivo central de 850 millones, de los cuales 350 se destinarán directamente a liquidar la deuda del Consorcio Valencia 2007 contraida por las macroobras que consistieron en adaptar una gran zona del litoral costero valenciano para acoger las pruebas de la Copa América de Vela. También se celebraron allí las carreras de la Fórmula 1 impulsadas por el expresidente valenciano del PP Francisco Camps.

Así, el Gobierno acaba de aceptar que el Estado asuma la deuda de 350 millones del Consorcio Valencia que gestiona los terrenos portuarios de la ciudad después de que la misma Administración central los cediese de manera gratuita. Tras conocer la noticia, el Concello coruñes ha reclamado igualdad de trato del Ejecutivo socialista con A Coruña, en relación a la operación inmobiliaria prevista en los convenios de 2004, aún en vigor, que prevén costear la deuda por el puerto exterior con la venta de buena parte de los muelles para levantar unas cuatro mil viviendas en San Diego.

La Autoridad Portuaria de A Coruña debe más de 300 millones, de los cuales 200 son de un préstamo de Puertos del Estado y el resto, del Banco Europeo de Inversiones. Abona por el momento esta última parte, cuyos plazos ha tenido que alargar ante la imposibilidad de vender, como preveía, los muelles de Batería y Calvo Sotelo, y no generar más deuda. El crédito con Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, se tiene que empezar a pagar a partir de 2022.

El Concello coruñés pide igualdad de trato con estos 200 millones que dependen directamente de Puertos. Mientras se le perdonan esos 350 millones a Valencia, señala, "con el puerto coruñés no se tuvo ni se tiene previsto equivalente trato, siguiendo la misma línea que el anterior Gobierno del PP".

"No tiene sentido que el Ejecutivo central condone en Valencia una deuda de 350 millones y aquí no impulse una medida similar, cuando el crédito del puerto coruñés, en este caso, es de 200 millones. La situación de nuestro puerto debería tener consideración de asunto de Estado", manifestó ayer en un comunicado el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela. El edil rechazó que el Gobierno de Pedro Sánchez, por el momento, no haya aportado ninguna alternativa que posibilite que la deuda contraída por la Autoridad Portuaria no tenga que ser pagada "a costa de la venta de la fachada litoral, patrimonio de toda la ciudad". Lamentó que "no tenga en cuenta los legítimos intereses de la ciudadanía coruñesa, cuando sí parece que es consciente de los derechos de los vecinos en otra parte del Estado".

"Agravio comparativo"

Se sumó a las críticas En Marea, que se comprometió a que la deuda del Puerto de A Coruña entrará en la negociación con el Gobierno del Estado. Su portavoz, Luís Villares, indica que es un "agravio comparativo reforzado" por el hecho de que, mientras en el caso de Valencia la deuda fue generada por la celebración de la Copa América de Vela y otras actuaciones deportivas, en el caso de A Coruña, considera, se trata de una deuda de 200 millones contraída por Puertos del Estado para la construcción de un puerto exterior, "que como tal, e incluso legalmente, es obra pública de interés general del Estado".

Por su parte, la portavoz del BNG, Ana Pontón, y el candidato a la Alcaldía, Francisco Jorquera, comparecieron para anunciar que pondrán en marcha una "iniciativa institucional" para que los terrenos portuarios se "devuelvan a la ciudad de manera gratuita" al ser de uso público. Pontón reclamó un compromiso de Sánchez para desmarcarse del "protocolo de la vergüenza", el pacto impulsado por el presidente de la Xunta que, para ellos, "representa un modelo fracasado". El BNG presentará iniciativas en el Parlamento gallego, la Diputación y el Concello.