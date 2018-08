Tremendo susto el que se han llevado los vecinos de Taboada (Lugo) esta madrugada después de que los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) registrase un terremoto en Monterroso. El temblor se produjo alrededor de las 2:20 horas y no ha provocado daños materiales ni personales. Pero sí unos cuantos sobresaltos.

"No dormí hasta las cuatro de la mañana por si viniera la réplica", explica uno de los vecinos de la localidad gallega en la que se ha localizado el epicentro de un terremoto que agitaba el suelo en Galicia a 12 kilómetros de profundidad. "La sacudida se notó bastante", comentaba otra vecina de Taboada en plena calle mientras otros taboadenses apuntaban al ruido que escucharon durante el temblor.

Sin embargo, otros ni se inmutaron.

Estos seísmos son cada vez más habituales en la zona. En lo que va de año se han registrado un total de 23. Los tres últimos, ocurridos en el mes de agosto, han sido los únicos percibidos por la población. Precisamente, el IGN ha comunicado que después de registrarse este último terremoto en Galicia se han recibido más de 400 llamadas de vecinos de la comarca alertando del temblor.

El Instituto Geográfico Nacional ha revisado los datos correspondientes al terremoto registrado esta madrugada en el suroeste de la provincia de Lugo, cambiando su epicentro de la localidad de Monterroso a la de Taboada y rebajando su intensidad de 4,1 a 3,5 grados en la escala de Richter. El seísmo, que afectó principalmente a las comarcas de Chantada y A Ulloa, se pudo sentir también en otras zonas, incluyendo la Mariña lucense, Costa da Morte, Rías Baixas e incluso la localidad asturiana de Colloto.

Terremoto en Galicia: registrado el epicentro en Taboada

Terremoto en Galicia: así lo vivieron los gallegos

Los vecinos de Taboada no han sido los únicos que han notado cómo temblaba el suelo en Galicia. Desde varios puntos de la comunidad han sido muchos los que han comunicado el haber sentido el terremoto. Lo hacían a través del formulario creado por FARO para recoger cómo han vivido sus lectores un seísmo que, según el Instituto Geográfico Nacional no conlleva ningún riesgo.

Vigo, Caldelas de Tui, Ferrol, Marín, Lalín, Santiago de Compostela... son solo algunos de los lugares en los que se ha dejado sentir el terremoto en Galicia, según se desprende del cuestionario que el decano de la prensa española ha planteado a sus lectores y en el que muchos confiesan que estaban en la cama cuando sintieron con mayor o menor intensidad el seísmo.

"Se oyó un ruido y una vibración de unos 10 o 15 segundos", explica un lector. Otro, sin embargo, confiesa que sintió "como temblaban las ventanas y levemente el suelo". Los efectos del terremoto en Galicia también se pudieron observar en el interior de las viviendas: "Estaba con auriculares", dice otro testimnoio. "Vi que la silla en la que estaba sentado comenzó a temblar, y también la mesa. En una botella de auga que tenia encima de la mesa vi las ondas de la vibración".

A otros, en cambio, el terremoto los pilló en situaciones más comprometidas, pero la escasa intensidad no les hizo pensar que se trataba de un seísmo. Así lo cuenta una madra que se despertó a la hora del terremoto para "darle el pecho a mi bebé, cuando lo noté un tembló no muy fuerte, pero jamás me imaginé que se tratara de un terremoto".

El formulario no ha sido la única forma en la que han llegado historias del terremoto en Galicia. A través de la cuenta de FARO en Instagram, muchos seguidores han contado dónde y cómo han sentido el temblor, aunque la gran mayoría -desde Vigo- aseguran no haberse enterado. Algunos con bastante sentido del humor: "Sí lo sentí. Yo pensando que era mi vecino quejándose de lo habían matado en Fortnite."

Terremoto en Galicia: el suelo tiembla en Monterroso

"No hay que alarmarse, terremotos como este ocurren de forma habitual en cualquier parte del mundo y en la Península", ha indicado el sismólogo Javier Fernández Fraile, que incide el último terremoto en que no significa que exista un riesgo especial de movimiento de estructuras ni actividad de fallas.

Aunque la intensidad y magnitud de los terremotos en Galicia no alcanzan las cifras que se han registrado en el terremoto y las réplicas de Lombok, el Instituto Geográfico Nacional dispone en su web de una guía para actuar ante un terremoto y evitar situaciones de riesgo.