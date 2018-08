Policías nacionales y guardias civiles demandan igualdad salarial

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se manifestaron ayer por la tarde en la ciudad de A Coruña en demanda la "equiparación salarial" con los agentes autonómicos. Sostienen que ganan unos seiscientos euros menos al mes que un policía autonómico.

La plataforma Jusapol (Justicia Salarial Policial) denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho suyo el compromiso del Ejecutivo de Rajoy de subirles el sueldo. En todo caso, esta plataforma considera que el acuerdo suscrito por el anterior Gobierno con los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP y SPP y las asociaciones de guardias civiles AUGC, UO, AEGC, APROGC, UnionGC, ASES-GC y APC es "una falsa equiparación". Para esta plataforma, "no incluye el dinero suficiente para igualarse" a la Policía Autonómica. "Incluso han incluido en la partida el dinero que corresponde a la subida de toda la Función Pública y eso no es equiparación", lamentan.