En Marea descarta un plenario inmediato para renovar su cúpula como le urgen los críticos

La dirección de En Marea no prevé la celebración inmediata del plenario que servirá para renovar a sus integrantes y fijará la fecha en una reunión a finales de mes o comienzos de septiembre con la previsión de ajustarse en lo posible al plazo previsto: una asamblea en enero, aunque no descartan un adelanto "técnico" de unas semanas. Los críticos con la coordinadora de Luís Villares, que cuenta con mayoría en el Consello das Mareas, amenazan con impulsar un proceso para tumbarla y forzar esa renovación si no se activa la celebración de esa asamblea "de forma inmediata".

La segunda fuerza política de Galicia mantiene la guerra interna que se abrió en abril del año pasado, cuando Villares rompió con sus hasta entonces socios -las direcciones de Anova y EU y Marea Atlántica, por ejemplo- para aliarse con los hasta entonces sectores minoritarios y sortear el veto de los primeros a su condición de portavoz, a pesar de haber asumido esa circunstancia en su programa electoral interno.

Desde entonces, los pulsos entre uno y otro bando han sido constantes y los ahora críticos dejaron de acudir a las reuniones del Consello das Mareas, el máximo órgano del partido, y quedaron fuera de la coordinadora, al tiempo que comprobaron su incapacidad para tumbar a Villares.

A comienzos de mes, la Mesa da confluencia impulsada por el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, acordó solicitar "pluralidad" interna para evitar el desplome de En Marea, iniciativa a la que se unieron las fuerzas de los otros dos alcaldes "rebeldes" -Jorge Suárez (Ferrol en Común) y Xulio Ferreiro (Marea Atlántica)-, así como Anova, EU y Podemos.

El jueves, este foro se reunió de nuevo para elevar la presión sobre Villares y urgir el adelanto de las elecciones internas para alejarlas lo máximo posible de los comicios municipales de mayo "claves para el futuro de la unidad popular en Galicia". Esa cercanía "no parece lo más adecuado [...] ya que en ese momento los esfuerzos tendrán que estar concentrados en la construcción de las candidaturas y alternativas programáticas locales", exponen.

"Mandato agotado"

"El mandato del actual Consello [das Mareas] está agotado políticamente y su renovación cuanto antes es el único camino que nos puede acercar a un relanzamiento de En Marea. En este sentido, si finalmente el Consello das Mareas no activase su renovación de forma inmediata, existirían motivos suficientes para buscar otras vías como las del revocatorio", justifican en un comunicado conjunto Anova, EU, Podemos, Marea Atlántica, Ferrol en Común y Compostela Aberta, quienes destacan la necesidad de "revertir la deriva destructiva" de En Marea. "No podemos obviar cómo las divisiones, peleas y discrepancias públicas están minando el proyecto, con la consecuente bajada en las expectativas electorales que se auguran en las encuestas", añaden.

Fuentes de la coordinadora de En Marea dudan de la capacidad de los críticos para tumbar a la dirección actual, pues sostienen que esa opción solo es posible en un plenario y que el proceso revocatorio está establecido para cargos individuales, no para la cúpula entera.

Estatutos

Los estatutos rupturistas establecen la opción de forzar la revocación de un cargo del Consello mediante dos vías: "previa solicitud de un 10% del plenario o por mayoría cualificada de los miembros de la Comisión de coordinación podrá someterse a consideración del conjunto del censo de adscritos la posibilidad de revocación por pérdida de confianza de alguno de sus miembros".

La coordinadora de En Marea ya dio un portazo hace dos semanas a la propuesta de Compostela Aberta de sentarse a negociar una mayor integración de las "sensibilidades" internas al descartar mesas "de notables" frente al debate en el plenario ante las bases.

La previsión de la dirección es fijar la fecha del próximo plenario en una reunión del Consello das Mareas a finales de este mes o comienzos de septiembre.

La fecha de esa asamblea no está definida de antemano, pero no es descartable que tenga lugar en diciembre para adelantarse a las fiestas navideñas y abrir el año con una dirección nueva que colabore con las mareas en su elección de candidaturas.

Este no será el único escollo para el espacio rupturista, que se juega sus tres alcaldías simbólicas de A Coruña, Ferrol y Santiago en mayo, pues Podemos ya ha dejado claro que buscará alianzas con las mareas en forma de coalición para garantizarse autonomía en la elección de cargos y visibilizar su marca en las papeletas, lo que dificultará que haya una única opción rupturista en algunos concellos.