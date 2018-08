Contratar a médicos en el paro o sin el MIR, soluciones de algunas autonomías ante la falta de doctores

La muerte de un hombre en el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Estrada mientras esperaba por el único médico del centro, que estaba atendiendo una urgencia en el exterior, hizo patente las graves consecuencias que tiene el déficit de facultativos en Atención Primaria. Pero éste no es un problema exclusivo de Galicia. La Consellería de Sanidade pide más plazas MIR para formar a un mayor número de facultativos, ha ampliado la edad de jubilación y ha abierto la puerta a que los médicos extracomunitarios puedan ser contratados en el Sergas, una receta compartida por muchas otras comunidades. Otras autonomías, sin embargo, van un paso más allá y han decidido adoptar medidas extraordinarias para paliar la carencia de doctores.

La Generalitat valenciana se plantea acudir directamente al servicio público de empleo en busca de médicos de familia en paro. En Galicia para cubrir bajas y vacantes el Sergas debe recurrir a las listas de contratación temporal en las que se inscriben los profesionales sanitarios. La Consellería de Sanidade avisó ya en julio que se había quedado sin facultativos ni pediatras de Atención Primaria para hacer sustituciones e hizo un llamamiento a los profesionales sanitarios para que se apuntasen en estas listas de contratación.

En la Comunidad Valenciana sucedió lo mismo y tras agotar su bolsa de trabajo de médicos de familia, se plantea ahora buscar candidatos directamente en el servicio valenciano de empleo.

Otra cosa es que en Galicia haya facultativos en paro disponibles. Los colegios médicos lo dudan. Según los datos del Ministerio de Empleo, a 30 de junio, había 69 médicos de familia en paro en la comunidad autónoma. Según explica el presidente del Consello Galego de Colegios Médicos, José Luis Jiménez, algunos profesionales inscritos en las listas de contratación del Sergas se dan de alta en el paro cuando no trabajan. "Pero ahora mismo no creo que, si no es por una razón individual o personal, estén desempleados, porque si se apuntan a las listas tienen trabajo seguro", aclara.

Otras comunidades como Andalucía está contratando a médicos recién licenciados y sin la especialidad. Para poder trabajar en el sistema público de salud es obligatorio haber superado el MIR. Roberto Celi, vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Pontevedra, explica que hay una bolsa importante de médicos que no tienen la especialidad y, por lo tanto, no pueden trabajar en la sanidad pública, solo en la privada. Esto se debe a que cada año el número de titulados en Medicina es superior a las plazas MIR que se convocan y muchos se quedan sin poder hacer la especialidad.

La Junta de Andalucía, sin embargo, ha decidido que en situaciones de "absoluta excepcionalidad" puedan contratar a médicos que no hayan pasado el periodo de residencia.

Para los colegios profesionales la solución pasa por ampliar las plazas MIR y abogan por ofrecer un contrato estable a aquellos profesionales que terminen su residencia. Jiménez pone de ejemplo el País Vasco, donde se ofrecen contratos de larga duración para cubrir ausencias cortas en un centro de salud o varios durante al menos un año.

En Galicia se intentó algo parecido con los contratos de vinculación, de un año de duración, pero no tuvieron mucha aceptación puesto que debían trabajar 190 horas al mes. Además de las 140 horas de las consultas en los centros de salud, los contratados tienen que hacer 50 horas de guardias.