Concellos y diputaciones también exigen 45 millones del IVA retenidos por Hacienda

La Xunta de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, al frente fue el primero en alzar la voz, con el anuncio de "la peor noticia económica de la década". Y ayer le tocó el turno a los concellos que también se ven afectados por la nueva gestión del IVA. Si las arcas autonómicas pueden dejar de ingresar 200 millones de euros, los correspondientes a la recaudación del mes de diciembre, los ayuntamientos y diputaciones de la comunidades podrían perder 45 millones de euros el año que viene, precisamente el año en que se renuevan todas las corporaciones municpales. Éste es el cálculo que ofrecía ayer el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el socialista Alfredo García.

Eso sí, en un tono menos belicoso que el PP, García pide una solución al Gobierno central. La semana pasada, Feijóo ya se entrevistó con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ésta se comprometió a buscar una solución para que la Xunta disponga ya el año que viene de los 200 millones que le corresponden. Al frente abierto a principios de este mes por Galicia se sumaron Asturias, Aragón, Castilla y León, Murcia, La Rioja y Extremadura.

"Hay que dar tiempo al Gobierno para buscar una solución, más si cabe teniendo en cuenta que quien debió en su día realizar los ajustes no lo hizo, y por eso hoy tenemos este problema", expuso el presidente de la Fegamp, en alusión a que el problema parte de una norma impulsada por el anterior Ejecutivo central, el de Mariano Rajoy. No obstante, también dejó claro que "la solución debe llegar sí o sí", "pues no puede ser que un simple cambio técnico en la gestión de un impuesto suponga un coste para las entidades locales". Serían, según los cálculos elaborados por la Federación española de Municipios e Provincias, más de 750 millones, de los cuales el 6%corresponderían a Galicia.

Nada que ver el tono del presidente de la Fegamp con el de la Xunta y el PPdeG. El Ejecutivo autonómico el primer día que denunció la situación ya advirtió que estaba dispuesto a ir a los tribunales, y el PPdeG acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de querer "sisar" 200 millones a Galicia y 2.500 a todas las autonomías.

El también alcalde de O Barco, Alfredo García, deja claro en su exposición que Moncloa no se quedaría con el dinero. "Se produciría un desplazamiento anual del mismo derivado de un nuevo sistema de gestión del IVA", matiza.

El representante de los alcaldes gallegos también explica que desde febrero los regidores se temían esta situación y por ello, ya entonces constituyeron un grupo de trabajo a nivel estatal para "avanzar en el estudio de los números". La FEMP "trata de negociar el cambio de estas condiciones perjudiciales para la financiación local y en julio solicitó a Hacienda estudiar posibles ajustes de la normativa contable".

¿Cuál es el origen de esta polémica? La reforma del IVA del Gobierno de Rajoy, que el año pasado estableció que las grandes empresas pagasen casi en tiempo real el tributo, aplazando el día de abono del 20 al 30 de cada mes. Eso provocó que la recaudación de diciembre de 2017 llegase a las arcas de Hacienda en enero, lo que supone un nuevo ejercicio fiscal. A partir de 2020, el problema quedará solucionado, según el Ejecutivo.

A la hora de liquidar impuestos, el Gobierno adelanta una estimación y luego echa cuentas, las comunidades fueron informadas de que cobrarían 11 meses y no 12 el año próximo. Tras el rechazo de Galicia y otras 6 autonomías Hacienda busca una solución. Todavía no ha sido concretada.