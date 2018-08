Los nidos de velutina retirados caen a la mitad por las lluvias de primavera

Un total de 6.014 nidos de avispa velutina, a razón de 859 al mes y de 51 al día, han sido retirados desde enero hasta el pasado 6 de agosto. 1.809 han sido desactivados en la provincia de Pontevedra, 3.382 en la de A Coruña, 458 en la de Ourense y 365 en la de Lugo. Son menos de la mitad de los eliminados en el mismo periodo que hace un año. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida de la avispa asiática fue irregular este año y se retrasó debido a las bajas temperaturas y las lluvias de primavera.

Las avispas reinas, las únicas hembras fértiles de la colonia, acostumbran a emerger de su letargo hacia finales de febrero o principios de marzo, pero las precipitaciones han demorado el calendario este año. Son ellas las que construyen entonces los nidos, que entre mayo y agosto suelen alcanzar un gran tamaño.

La plaga de la velutina ha causado este año la muerte de tres personas, atacadas por estas avispas. Ayer mismo recibía el alta la mujer de 89 años ingresada el pasado sábado en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) tras sufrir picaduras de velutinas que anidaban en un galón de su vivienda de Mugares, en Toén (Ourense). El nido tenía 20 cm de grosor y otros tantos de circunferencia.

Desde 2012, se han eliminado 47.090 nidos de avispa asiática. Solo el año pasado se retiraron 23.790. Fue el año récord.

Precisamente ayer la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, admitía que esta especie procedente de China "vino para quedarse, por lo tanto hay que convivir con ella" . La conselleira que presentó el combate contra la avispa como "una media guerra", remarcó: "No debemos tener grandes temores, debemos tener precauciones pero sí alguien dice que va a acabar con la velutina está engañando. Científicamente no se va a acabar con la velutina, o cuanto menos no hay estudios que así lo digan. Nosotros actuamos en función de lo que nos dicen los técnicos".

También aseguró que su departamento no tiene competencias para declarar una plaga. Es una responsabilidad estatal, y "se está trabajando en este ámbito", afirmó.

Ángeles Vázquezción instó a evitar el "caos informativo, porque según Sanidade, la picadura de una velutina, su dolor o efectos son los mismos que la picadura de cualquier avispa o abeja si eres alérgico". Eso sí, aconsejó a todos aquellos que son alérgico que "sigan los tratamientos adecuados y que vayan protegidos".