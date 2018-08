El personal de los PAC's presiona a Sanidade con paros parciales para exigir más recursos

Una semana después de la muerte de un hombre de 65 años que acudió al PAC (Punto de Atención Continuada) de A Estrada y no fue atendido por ningún médico porque la única facultativa del centro estaba fuera atendiendo una urgencia, el personal de estos centros sanitarios elevó la presión que inició a comienzos de año sobre la Consellería de Sanidade para exigir mejoras laborales y paliar el "déficit de personal" existente, del que culparon a la "nula planificación" del departamento dirigido por Jesús Vázquez Almuíña, que replicó reiterando su oferta de "diálogo" en la reunión prevista en septiembre.

En febrero, unos 400 profesionales de enfermería y medicina de los PAC se concentraron ante Sanidade para demandar mejoras laborales y en el servicio. Ayer, el medio de presión fueron paros de 20 minutos por la mañana ante las puertas de los centros, medida secundada en PAC's de localidades como Vigo, Tui, Redondela, A Estrada, Santiago, Allariz, Ponteareas o Arteixo, por ejemplo y convocada por el colectivo PAC's en pé de guerra.

El colectivo denunció la existencia de centros con "tan solo un médico y un enfermero", según denunció su portavoz, Ana Gonzalo, en declaraciones a Europa Press. Precisamente esa situación es la que se vivía el sábado día 4 en A Estrada y ambos estaban fuera en una urgencia, por lo que J.M.B.B., de 65 años, no pudo ser atendido al llegar al centro, si bien el Sergas sostiene que " a los 10 minutos llegaron profesionales sanitarios del PAC", pero no pudieron reanimarlo.

PAC's en pé de guerra criticó al Sergas por "no ser capaz de asumir responsabilidades" y "no realizar una buena gestión y planificación de recursos". "No hay personal porque a la gente que hizo la residencia de médico de familia no le ofrecen un contrato de meses en un lugar, los llaman día a día y la gente se va fuera y emigra", clamó Gonzalo contra una política de contratación que defendió el conselleiro hace unos meses, al considerar "necesarios los contratos por días" en un servicio sanitario que el año pasado necesitó casi 36 millones adicionales para pagar sueldos de sustitutos.

Los trabajadores de los PACS's suman 1.200 personas en Galicia de las que 900 se adhirieron a las demandas de PAC's en pé de guerra, que advierte de la falta de medios en unos centros que atienden, cifran, el 60% de urgencias y cuyos pacientes crecen un 11% anual desde 2011.

Reclaman equiparación salarial con el personal de los centros de salud, suprimir de los criterios económicos en la derivación hospitalaria; el pago total de los complementos de nocturnidad y festividad con carácter retroactivo desde 2010 (ahora no cobran un 20%); que no se incremente la jornada laboral efectiva de las 1.451 horas anuales a 1.570 con la "excusa de que no hay sustitutos", sobre todo del personal médico; o, entre otros aspectos, que se realice un "cómputo adecuado" de las incapacidades temporales y permisos retribuidos, que ahora deben recuperarse en parte.

Consideran que "la falta de personal no se soluciona sobreexplotando" a los empleados y se refirieron al suceso de A Estrada a través de una carta abierta en la que situaron el fallecimiento del paciente "en un contexto de falta de cobertura de refuerzo".

Peor en verano

"Tras meses denunciando esta situación, nos encontramos que en el verano, en que la carga asistencial y la población aumenta, el personal con el que estamos trabajando es inferior al del resto del año. Todo eso a pesar de que nos limitaron el tiempo de disfrute de las vacaciones y permisos, que denegaron reducciones de jornada por motivo de conciliación y que aumentaron la jornada, obligando a hacer turnos de trabajo a mayores", critican los trabajadores.

Este conflicto abre otro frente laboral a la Xunta, que ya tuvo que lidiar con la huelga del personal de justicia y protestas en educación, garantizado subidas salariales en ambos casos y avanzado en el proyecto de carreta profesional sanitaria, lo que elevará también los sueldos en este ámbito. Además, deberá asumir el incremento de retribuciones fijado por el Gobierno central, que oscilará entre el 6,1% y el 8,8% en tres años.

Sanidade respondió ayer a las protestas ofreciendo "una vez más diálogo para abordar el tema de la dotación de plazas y el calendario laboral, así como cuestiones de la distancia y dispersión" del personal, según expuso en un comunicado.

Tras las protestas de febrero, se comprometió a crear una comisión técnica, que se reúne en septiembre con el objetivo de "seguir alcanzando mayores cuotas de estabilidad".

Sanidade también recordó que en noviembre se celebran oposiciones para cubrir 214 plazas de médico de familia y que el año pasado se realizó "la mayor oferta de empleo de los últimos años", con 394.

"La falta de médicos es un problema que afecta no solo al Sergas, sino a todo el Sistema Nacional de Salud", añade. Galicia contaba en julio con 26.407 sanitarios, 1.057 que en el mismo mes de 2009, según el Instituto Galego de Estatística.