Las nuevas uniones de divorciados con hijos aumentan la cifra de familias numerosas

Aunque España está a la cola de Europa en lo tocante a hacer realidad el deseo de tener hijos y Galicia es una de las comunidades donde el declive demográfico es más exagerado, con casi el doble de muertes que de nacimientos, el número de familias numerosas no deja de crecer. Solo en el último año se han incrementado un 12%, hasta casi 26.000 (25.959, en concreto), los títulos en vigor. Claro que no se trata precisamente de hogares con quince vástagos, como aquel en el que ejercía de abuelo Pepe Isbert, sino que la mayoría se conforman con tres. Y si a lo mejor para una familia sola tres retoños parecen una pequeña multitud, la situación se facilita cuando dos progenitores divorciados suman fuerzas y descendientes. Así lo exponen desde la Asociación Galega de Familias Numerosas (Agafan), donde destacan el peso que van ganando en los últimos años este tipo de unidades familiares.

Lo que muestran las estadísticas recién difundidas del Ministerio de Sanidad es que los colectivos conformados por tres hijos son los titulares de la mayoría de los carnés que acreditan a sus beneficiarios como familia numerosa en Galicia: más de la mitad. Y las nuevas incorporaciones que se producen cada año, mantienen la tendencia. Así, en 2017, según el Ministerio de Sanidad, se concedieron 1.947 nuevos reconocimientos de familia numerosa en Galicia, a un ritmo de 37 por semana de media, y de ellos el 60 por ciento adquirían la condición por contar con tres hijos. En cambio, solo 61 se anotaron con 4 y únicamente se contabilizan 2 casos donde constan cinco descendientes.

En el cómputo global, no llegan a medio millar -en concreto serían 455, menos de un 2 por ciento del total- las familias que aparecen registradas con cinco o más hijos y las que tienen al menos 8 no ascienden ni a una veintena.

Hasta 1995, el Gobierno no incluyó a las familias con tres hijos entre las potenciales beneficiarias de las ventajas para las familias numerosas y ahora son estas las que acaparan la mayor parte de los títulos.

No obstante, este colectivo va perdiendo peso en el cómputo global. Por ejemplo, hace un lustro acaparaban casi siete de cada diez títulos, frente al 54% actual. Lo contrario ha ocurrido entre las familias que tienen reconocida la condición a pesar de contar solo con dos descendientes. Según el Ministerio, pueden conformar una familia numerosa uno o dos ascendientes con dos hijos (comunes o no), y al menos uno de los hijos con discapacidad o incapacitado para trabajar; dos ascendientes con dos hijos (comunes o no), cuando los progenitores tengan discapacidad o estén incapacitados para trabajar, o al menos uno de ellos con un grado de discapacidad igual o superior al 65%; dos hermanos huérfanos de padre y madre, sometidos a tutela, acogimiento o guarda, sin estar a expensas del tutor, acogedor o guardador, o el padre o la madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor.

Según las estadísticas recopiladas por el Ejecutivo central, en Galicia se contabilizan 8.848 títulos de familia numerosa con dos hijos, en torno al 34% del total, cuando cinco años atrás, en 2012, no suponían ni siquiera uno de cada cinco. En todo caso, hay 256 hogares sobre los que Sanidad no da ninguna indicación.

En cuanto a categorías, solo ocho de cada cien se encuadran en el epígrafe de familias numerosas de categoría especial (las que tengan 5 o más hijos, las que tengan 4 hijos si al menos 3 de ellos proceden de parto, adopción o acogimiento múltiples o las que tengan 4 hijos cuando los ingresos per cápita de la unidad familiar no superen el 75% del IPREM anual vigente, incluidas pagas extraordinarias, explica Sanidad). No obstante, ha sido este grupo el que ha experimentado un mayor crecimiento en el último lustro: un 54%, frente al 31% entre las de categoría general (el resto de las familias).

El informe del Ministerio de Sanidad muestra también cómo un 83% del total de las que tienen carné en Galicia serían familias sin hijos con discapacidad.