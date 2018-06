El PPdeG alaba un congreso "moderno" y "abierto" mientras la oposición pide a Feijóo que desvele su futuro

Luís Villares pide la convocatoria de elecciones autonómicas si Feijóo toma las riendas del PP estatal, opción que Leiceaga ve poco probable. Ana Pontón pide al presidente gallego que dimita por supeditar Galicia a su "ambición personal"

La viceportavoz del PPdeG en el Parlamento de Galicia, Paula Prado, ha declarado hoy, tras ser preguntada por la sucesión de Mariano Rajoy al frente del partido, que el congreso en el que determinará quién será el nuevo presidente del PP, del que destaca la participación y la "modernidad", está "abierto a varias candidaturas".

Prado ha comparecido ante los medios tras la reunión semanal del grupo parlamentario, apenas unos minutos después de que trascendiese la noticia de que este futuro congreso del PP tendrá lugar los días 20 y 21 de julio.

Al respecto del mismo, la parlamentaria popular ha comentado que, por primera vez, "los militantes pueden participar de forma directa" en el congreso, lo que ha definido como un "ejercicio de modernidad". "Todos tenemos que estar satisfechos de que se abra a la mayor participación", ha sostenido, para agregar que, de cara a la sucesión, "cuantas más candidaturas haya, pues mejor".

Prado no ha querido entrar a especular sobre las posibilidades del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la carrera sucesoria de Mariano Rajoy y ha pedido "tranquilidad", ya que el mandatario autonómico todavía "no se ha manifestado" y se trata de una "decisión única y exclusivamente personal".

"Valoraremos el resto de las cuestiones que podrían implicar esa toma de postura para él", ha añadido, aunque ha explicado que "mientras no se produzca eso", cree que "no merece ningún tipo de valoración de otro tipo".

De igual forma, la diputada ha indicado que no es momento de hablar de posibles adelantos electorales si Núñez Feijóo deja la Xunta puesto que todavía ni siquiera se sabe si se va a presentar como candidato a la sucesión.



PSOE

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha declarado hoy que "no parece que sea necesario una convocatoria a las urnas" en caso de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, deje su cargo para intentar sustituir a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular.

Leiceaga ha respondido así tras ser preguntado por las palabras del pasado viernes del portavoz de En Marea, Luis Villares, quien consideró que sería preciso, en caso de la marcha del actual presidente gallego, una convocatoria electoral para que los gallegos pudiesen escoger con sus votos a su nuevo mandatario.

Si la sucesión de Núñez Feijóo "suscitase un conflicto interno en el PP de envergadura, podríamos pensar otra cosa", ha manifestado el representante del PSdeG, quien, no obstante, se ha mostrado sorprendido por la petición de elecciones de Villares.

Leiceaga ha recordado que el presidente de la Xunta "se elige entre los diputados por el Parlamento de Galicia" y que, en esta Cámara, los populares disponen de "una mayoría absoluta clara" que supone que no exista "ningún impedimento" para poder escoger tranquilamente al sucesor de Núñez Feijóo.

"Sería lo razonable", ha agregado.

El portavoz socialista, en lo referente a la sucesión de Mariano Rajoy, ha instado también a terminar lo antes posible con la "etapa de interinidad" abierta para dirimir el futuro de Núñez Feijóo en la que Galicia puede carecer de "empuje" y "determinación" para "poner en marcha proyectos de cierto calado".

En Marea

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha solicitado hoy al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que antes de marcharse a Madrid, en el marco de la posible sucesión a Mariano Rajoy, no deje en Galicia una "herencia envenenada".

En rueda de prensa, el portavoz de En Marea ha considerado que en las calles de Galicia, en las que se suceden manifestaciones en contra de las decisiones tomadas por el Gobierno autonómico ya se percibe el "fin de la hegemonía del PP". "La sociedad no se resigna a la muerte del país" derivada de las decisiones de un PP "que lleva como Gobierno en funciones mucho tiempo", ha dicho en conferencia de prensa.

En este sentido, ha considerado que las movilizaciones de este fin de semana reclamando más ayudas para los vecinos de Tui y afectados por la explosión de un taller pirotécnico ilegal en Paramos o contra el proyecto minero en Touro-O Pino, suponen un "gran cántico para la gente y un gran funeral para el PP".

En Marea respaldó ambas protestas con la presencia de Luís Villares.

Así las cosas, ha considerado que el ambiente de agitación en la sociedad debe ser interpretado como algo positivo, porque solo de ese modo se consigue la recuperación de derechos.

BNG

El BNG ha instado al presidente de la Xunta a "dimitir" en el "mismo momento en el que presente su candidatura" para liderar el Partido Popular a nivel estatal ya que "Galicia no puede ser un segundo plato". "Tiene que elegir, o ser sucesor de Rajoy o ser presidente de Galicia", ha advertido.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes, la líder del Bloque ha asegurado que, en la actualidad, el máximo mandatario autonómico tiene una "agenda de ambición personal" en la que "Galicia queda reducida a una sala de espera vip mientras espera por su avión para Madrid".

Por ello, aunque ve "legítimo" que Núñez Feijóo quiera "postularse" como líder del Partido Popular, ha argumentado que "sería una falta de respeto tener un gobierno paralizado" y "subordinado" a su "agenda personal".

"Frente a este presidente en modo candidato" y que "solo tiene en la cabeza como pilotar a un Partido Popular condenado por corrupción", la portavoz nacional del BNG ha destacado que su formación defenderá en el Parlamento gallegos "los intereses de Galicia".