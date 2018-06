Villares critica a Podemos por querer un "archipiélago" de mareas

El portavoz de En Marea, Luís Villares, criticó ayer a Podemos e IU por pretender "un archipiélago" de marcas que "no permitiría" trasladar a las diputaciones provinciales el peso electoral de las Mareas locales. Villares defendió su oferta de que En Marea actúe como marca "paraguas" para las mareas municipalistas de cara a aumentar la representación de los proyectos rupturistas en los entes provinciales.

"No es normal que siendo segunda la fuerza política en Galicia no tengamos esa correlación dentro de las diputaciones provinciales", insistió Villares, quien añadió: "No podemos desaprovechar esa oportunidad".

Podemos, IU y Equo, de cara a las elecciones locales del próximo año, pretenden que el nombre 'Unidas Podemos Izquierda Unida Equo' figure en las candidaturas a excepción de aquellos municipios donde existan Mareas consolidadas, como A Coruña, Santiago y Ferrol. Al no concurrir en los ayuntamientos bajo la misma marca, los votos que recojan no sumarán para conseguir representación en las diputaciones.

Villares explicó que En Marea "nació como una oportunidad de trabajo por el bien común" y que la ciudadanía "premió" que diferentes organizaciones políticas "trabajasen conjuntamente". "Desde en Marea no entendemos que pueda haber quien quiera bajarse de este proyecto. Este proyecto merece la pena porque es de todas y de todos y el que quiera bajarse lo tendrá que explicar", aseveró.

Por otra parte, Cerna abre otro frente de batalla interno en En Marea. La formación nacionalista, impulsada por quienes dejaron Anova, reclamó ayer a los partidos que impulsaron el partido rupturista que se "disuelvan" para permitir a este actuar de manera "soberana" y responder únicamente ante los militantes y no ante organizaciones como la propia Anova, Esquerda Unida o incluso Podemos, a pesar de que esta no formó parte como tal del proyecto En Marea y sus integrantes se sumaron a título individual.

La portavoz de Cerna y diputada de En Marea Paula Vázquez Verao fue la encargada de plantear esta demanda en un momento de división interna agudizado por el caso Paula Quinteiro. En su opinión, es momento de "apagar los motores auxiliares" de En Marea para que esta vuele sola. Aseguró que Cerna sería la primera en disolverse, informa Efe.

Verao estuvo acompañada de miembros de la coordinadora de Cerna como Mario López Rico o Consuelo Martínez, integrantes también del Consello das Mareas, máximo órgano de dirección de En Marea. Ambos se pusieron como ejemplo de que actúan a título individual y no representantes de su formación en ese consejo. "Algo estamos haciendo bien porque tenemos a las cúpulas de los partidos cabreadas", declaró Martínez, que la legislatura pasada rompió el grupo de AGE y se marchó al grupo mixto. Lo mismo hizo otra diputada de su organización.

La cuota de Cerna tras las primarias para la dirección de En Marea era minoritaria, pero su alianza con Luís Villares y sus afines para permitir a este ser portavoz único, en contra del programa pactado con sus ahora enemigos de Marea Atlántica o la dirección e Anova, le permitió ser parte de quien dirige la nave rupturista. La propia Paula Quinteiro, que se niega a dimitir como diputada pese a que se lo piden las bases tras exhibir su carné parlamentario ante la Policía, los señaló como causantes de la brecha en En Marea.

Su compañera Luca Chao, también de Podemos, afeó a Cerna querer "hacer de En Marea un partido tradicional".