Sindicatos educativos no descartan movilizarse para reivindicar más sueldo

Las negociaciones entre la Xunta y los sindicatos con representación en la mesa sectorial de educación no universitaria -CIG, ANPE, UGT y CC OO- siguen paralizadas después de la reunión de ayer, tras la cual las organizaciones achacaron el bloqueo del diálogo al "inmovilismo" de la Administración, que se mantiene en los 80 euros mensuales más para todos los cuerpos docentes no universitarios, la misma propuesta que habían trasladado el día anterior. En cuanto a su aplicación, la última subida se realizaría en 2021.

Las cuatro organizaciones advirtieron que "no descartan para nada" recurrir a la movilización del profesorado y, de hecho, la CIG ha convocado a los docentes a participar en concentraciones en todas las ciudades gallegas el 14 de junio. En esa línea, desde la CIG inciden en que "si no hay rectificación" desde Educación, "el próximo curso arrancará con movilizaciones". La representante de UGT, Paula Carreira, ve "muy probable" tener que recurrir a esas medidas y desde CC OO amenazaron con protestas "si no avanza la negociación".

Los sindicatos tenían ayer muchos peros. Así, CC OO criticó en un comunicado el "enrocamiento" de Educación en los 80 euros, dado que ellos partían de 130 y los rebajaron a los 100 el jueves. UGT y ANPE siguen en 115 y la CIG, fija la subida en 150.

"Si no llegamos a un acuerdo", indicó la representante de UGT, "es porque la Administración no quiere moverse ni en el calendario ni en las cuantías". Pese a que concede que "con los 80 euros" los docentes se ubicarían en el primer tercio de la tabla comparativa entre autonomías, apunta que quedarían "deshomologados antes de acabar la aplicación de la subida".

La Consellería de Educación no puso otra fecha para proseguir la negociación e invitó a los sindicatos a "reflexionar para ver si puede haber un acercamiento de posturas", informa Europa Press.