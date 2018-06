Do "Sanjenjo" de Rajoy e a RAE ao "dialecto galego" de Grande-Marlaska

A trepidante actualidade política dos últimos días está a deixar como efecto colateral o estatus que idioma galego ten para algúns representantes de altas institucións. Primeiro, na súa despedida, Mariano Rajoy teimaba en usar o topónimo castelanizado de Sanxenxo e prendía a polémica nas redes sociais. Logo, a Real Academia Española daba o visto e prace á deturpación, con erro ortográfico incluído.



Agora as miras van para o novo ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. O xuíz da Audiencia Nacional, nunha providencia con data de 2008, referíase á lingua de Galicia como "dialecto galego". Dialecto é unha variante doutro idioma; falta por saber se, ao entender do maxistrado, o galego sería unha variante do castelán ou do portugués, ou se foi un lapsus.





Em 2008 o agora novo ministro do interior Fernando Grande Marlaska respondia um requerimento judicial polas diligências contra membros de NÓS-UP chamando à nossa língua dialeto. pic.twitter.com/bhdfni9kg1 — GalizaemRede (@galizaemrede) 6 de junio de 2018



A resolución de Grande-Marlaska, difundida pola conta de Twitter GalizaemRede e recollida en primeira instancia polo diario dixital Sermos Galiza, estaba enmarcada no proceso contra militantes independentistas galegos que, no 2007, queimaron fotos do rei Juan Carlos . O nomeamento de Grande-Marlaskaé, quizais, o que máis críticas está a provocar na esquerda do taboleiro político, polo seu papel na loita contra ETA e o entorno abertzale.