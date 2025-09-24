The Divine Comedy se hace más pop

Neil Hannon cavila sobre el paso del tiempo y la mortalidad, y bromea sobre la residencia de Trump, en un álbum exquisito envuelto en arreglos de cuerda, el primero que publica en seis años.

Después de componer siete canciones para la banda sonora de Wonka (2023), Neil Hannon se vino arriba: nuevos estímulos musicales y dinero fresco que le permitiría utilizar el mismo (y caro) estudio donde se grabó el score, el de Abbey Road, para su siguiente proyecto.

El fruto es este Rainy Sunday afternoon, un álbum que trae a The Divine Comedy en su versión más clásica y académica, sobre todo si lo comparamos con la juguetona inventiva y el baile de sintetizadores de su entrega anterior, Office politics (2019).

Tal vez conmemorar con una larga gira el 30º aniversario de The Divine Comedy puso a Hannon cara a cara con su esencia como artista y eso haya influido en el aspecto formal de estas canciones, que cabría alinear en algún lugar no muy alejado de obras como A short album about love (1997) o Absent friends (2004). El piano, la guitarra acústica y los arreglos de cuerda le arropan con exquisitez en un repertorio que no deja de ser pop y que refleja su capacidad para escribir textos con alma a partir de un abanico infinito de temáticas: en la primera pieza, Achilles, apunta al soldado inquieto por la cercanía de la batalla, punto de partida de una serie de interrogantes sobre la muerte.

El paso del tiempo y la dama de la guadaña se dejan entrever en otras canciones. Tenemos The last time I saw the old man, en torno a su padre y a su alzhéimer, con un ambiente y unos arreglos tendentes a la solemnidad, que conectan con el Scott Walker de sus primeros discos en solitario. Y The man who turned into a chair, un must sobre el envejecimiento, donde un gracioso coro femenino da la réplica al tipo que siente que se está convirtiendo en una figura estática, un mueble.

Aquí no hay tanto humor como en Office politics, pero se cuela la pincelada irónica (y política) en Mar-a-Lago by the sea, donde, sobre un manto de easy listening, Hannon parodia los lujos de la residencia de Donald Trump: «Esos baños dorados donde meé, / toda esa ostentosa riqueza, / los retratos míos en las paredes, /cuando era joven y libre».

Mensaje amoroso

Hannon tiene una gracia especial en su modo de tocar temas muy serios de un modo adorable, sin caer en la pretenciosidad. Se aprecia en la canción titular, medio tiempo con punto de fanfarria, surgido de una discusión conyugal en una tarde lluviosa de domingo, y más aún, en Invisible thread, que cierra el álbum con un mensaje amoroso sobre el hilo que le une a su hija (la veinteañera Willow, que se suma a los coros) y la mezcla de dolor e ilusión que le causa que deje el nido, y que vuele libre, y que la vida siga, con su magia, su tragedia y una hermosa melodía en bucle. Por eso, pese al grosor de algunas temáticas, Rainy Sunday afternoon no es un álbum sombrío, ni crepuscular, sino puro The Divine Comedy en su sereno esplendor.