Iron Maiden, Marilyn Manson y Limp Bizkit atronarán el Resurrection Fest

Los promotores del Resurrection Fest, uno de los festivales de música metal y hardcore más importantes de España, anunciaron a través de su perfil en redes sociales que Limp Bizkit, Iron Maiden y Marilyn Manson serán cabeza de cartel en la edición del próximo año, que volverá a celebrarse en la localidad lucense de Viveiro entre los días 1 y 4 de julio.

«Nos complace poder anunciar los primeros artistas que estarán en esta nueva edición del Resurrection Fest Estrella Galicia 2026», subrayan en ese comunicado, dado que el festival contará con «tres grandes cabezas de cartel como son Iron Maiden y su gira especial ‘Run For Your Lives’, con todos sus éxitos; Limp Bizkit y su regreso tras 14 años a España como una de las bandas más pedidas, y, además ahora, se suma el reverendo Marilyn Manson».

Aparte, se incorporan al cartel grandes nombres del metalcore como Trivium, Imminence, Thrown o Caliban; el revival del nu metal con P.O.D.; la sensación del metal extremo de Blood Incantation y los hermanos Cavalera, con un espectáculo muy especial tocando el disco de Sepultura «Chaos A.D.».

También volverá al festival una banda de culto como es Converge, se verá el estreno de los alemanes Feuerschwanz, con su divertido directo para cerrar una de las noches del Main Stage; será posible gozar con el rock psicodélico de The Vintage Caravan y el hardcore de House of Protection o Get The Shot pondrán la carpa del Chaos Stage «patas arriba».

«Solo el comienzo»

«Este año el cartel promete más que nunca, y esto solo es el comienzo», precisan en la nota de prensa de la organización, pues «podemos ir haciéndonos a la idea de que será una de las ediciones más épicas de nuestra historia».

Los nuevos abonos del festival se pondrán a la venta el próximo martes, 30 de septiembre, a partir de las 13.00 horas.

La organización del Resurrection Fest explicó que próximamente anunciarán más artistas y novedades para una edición que «apunta a ser una de las más memorables del festival». Así, en las próximas semanas se desvelarán nuevas incorporaciones al cartel y otras sorpresas.