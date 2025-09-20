Boris: «É moi fácil chamarte descubridor e máis difícil sentirte descuberto»
Rafa Durán fai de anfitrión para sorprenderlle coa fermosura de Baiona | «Manchei a Manuel Fraga abrindo percebes», confesa o escritor e comunicador venezolano
REDACCIÓN
Televisión de Galicia estrea esta noite (22.30 horas) un novo episodio de ·«A miña gran cidade». O showman Rafa Durán convértese en guía na súa Baiona natal para tentar conquistar en tan só unha hora a un convidado de luxo chegado por sorpresa: o escritor e comunicador Boris Izaguirre. «É un referente, un tipo que é un showman e un cultureta», comenta Durán ilusionado ao coñecer o seu visitante.
A química é inmediata e dá pé a que Boris Izaguirre se abra sobre o seu profundo vencello con Galicia. Lembra como chegou a Santiago nos anos 90, cando empezou a traballar en televisión e entrou no «Supermartes», onde tamén fixo amizade co inesquecible Xosé Manuel Piñeiro, con quen mesmo compartiu piso. Pero a verdadeira mudanza vital produciuse unha noite nunha festa improvisada no seu piso compostelán. «Saín á rúa e comecei a convidar xente». E, quizabes por casualidades do sino, alí coñeceu o vigués Rubén Nogueira, a súa parella dende hai trinta anos. «Aí cambiou a miña vida», lembra emocionado.
O itinerario comeza no Parador de Baiona, un lugar que Boris xa visitara pero que volve sorprenderlle: «É fermosísimo». O verdor vibrante dos xardíns tráelle á memoria a exuberancia do Ávila de Caracas. O paseo convértese tamén nun baño de masas: veciños e turistas, especialmente compatriotas de Izaguirre, achéganse a pedir fotos e saudar. «A Carlos Baute e a min pásanos moito que a xente nos di ‘orgullo venezolano’, e encántame estar nese grupo de persoas!», comenta mentres pasea polas rúas da vila.
Rafa Durán admira a súa actitude e educación ao tratar coas persoas que se lles achegan: «Alucino con como te quere a xente e como correspondes con esa elegancia». Boris responde cunha reflexión: «Un non naceu así [con fama], en calquera momento pode desaparecer. Sempre é afagador e fascinante, por que non agradecelo cada vez?».
A segunda experiencia consiste na visita á réplica da carabela Pinta, símbolo da Arribada, onde Rafa Durán quere destacar a unión entre Baiona e América. Boris Izaguierre vai máis alá: «É moi fácil chamarte descubridor e máis difícil sentirte descuberto. Eu estou aquí dende antes, xa existía, non me descobren». Porén, el cre firmemente en que «no fondo é e será o encontro entre dous mundos, un encontro fantástico». A frase soa case como unha declaración vital.
Polo camiño, Rafa pregúntalle pola súa elegancia e postura erguida. «A miña nai era bailarina e tiña moito control en que camiñásemos sempre rectos, cos ombreiros atrás e o pescozo estirado», explica Boris, recoñecendo que, fóra da natación, sempre foi «un desastre» no deporte.
Á hora do xantar, Rafa escolle para a súa terceira experiencia o restaurante Rocamar, onde comezou a traballar como camareiro con 17 anos. O festín é memorable: langosta, lumbrigante, peixe fresco… Entre prato e prato, Boris recorda con humor unha das súas primeiras experiencias sociais en Galicia, un aniversario no plató 1000 ao daquela presidente da Xunta, aló polo 1992. «Fraga veu saudarme xusto cando eu estaba abrindo un percebe e, plaf! Saltoume enriba del e mancheino». Como se o destino quixese repetirse, un percebe rebélase e Boris salpica tamén a Rafa.
A sobremesa é todo menos convencional. Rafa leva a Boris á súa caravana, estacionada no «Cabo Condón», un dos miradoiros máis icónicos da zona, alcumado así por ser un sitio frecuentado por parellas. “A cantas persoas engarguelas e traes aquí?”, pregúntalle Boris, a quen Rafa responde cun sorriso: «Só as importantes».
No ambiente íntimo da caravana, chega o momento máis emotivo: Rafa agasalla ao seu convidado cunha réplica de Atilano, o esqueleto trompetista do «Supermartes». Boris emociónase: «Dáme moita mágoa que non puidera despedirme de Piñeiro», confesa, lembrando o seu grande amigo. «Poreino na miña habitación», promete.
Rafa non anda atinado coa xestión do tempo e restan apenas 4 minutos no cronómetro para a derradeira experiencia, unha visita á impoñente Virxe da Rocha. O grupo A de Sabas recíbeos cunha peza chea de enerxía. «Recordoume un pouco á pachanga, algo en común entre as dúas beiras», comenta Boris, que non dubida en botarse a cantar e bailar ao xeito daquelas noites marcianas ás que nos tiña acostumados. O tempo, porén, esgótase e a presentadora Noelia Rey irrompe en escena: «Rafa, posiblemente sexas o anfitrión que peor xestionou o tempo de todos os que levamos». Pero o baionés non se rende e suplica por un tempo de graza: «Sería un sacrilexio non subir ata o alto da Virxe».
Chega o momento de escoller: a maleta ou o billete de volta. Boris dubida, enumerando os puntos fortes de Baiona: «A boa comida, o clima, a hospitalidade, pero sobre todo unha paisaxe insuperable». «Posme nun compromiso tan grande, que non sei que facer», admite. Rafa lánzalle un último rogo: «Non me rompas por dentro». O venezolano responde cun sorriso traveso: «É unha invitación?». A resposta definitiva, ás 22.30 horas desta noite na TVG.
